Samenvatting van de spectaculaire F1-kwalificatie in Mexico

Al in de eerste kwalificatiesessie voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico werd duidelijk dat het een spektakelstuk van jewelste zou worden. Twee grote namen strandden namelijk al in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Thuisrijder Sergio Pérez dompelde een groot gedeelte van de Mexicaanse fans in rouw met zijn P18, Oscar Piastri kwam voor het eerst dit seizoen niet Q1 door en kwalificeerde zich als zeventiende.

In Q2 was het even afwachten wie het wel en niet zouden halen, maar uiteindelijk gingen de overgebleven topfavorieten allemaal door. Voor RB F1 Team eindigde die sessie in mineur. Yuki Tsunoda ging vlak voor het vallen van de vlag de muur in, net voor het stadiongedeelte. Een gevoelige tik voor de Japanner, die en passant er ook voor zorgde dat teamgenoot Liam Lawson zijn tijd niet kon verbeteren, waardoor beide auto's van de formatie uit Faenza eruit vlogen.

Met de Ferrari's, Lando Norris en Max Verstappen nog in het spel beloofde het een enorm spannende strijd te worden. Direct was wel duidelijk dat Carlpos Sainz in supervorm verkeerde. De Spanjaard reed iedereen zoek en noteerde twee keer een snelle tijd. Sainz was zelfs een dikke twee tienden sneller dan de rest van het veld. Verstappen legde indrukwekkend beslag op P2, hij hield titelconcurrent Norris achter zich. Charles Leclerc had op meer gehoopt, maar hij moet zondag vanaf de vierde stek beginnen.

Zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd gaat de Formule 1 Grand Prix van Mexico van start.