Samenvatting van de spectaculaire F1 GP van Silverstone 2024

Met de dreiging van regen in de lucht vertrok het Formule 1-veld om 16.00 uur Nederlandse tijd. In het begin van de race bleef het vooraan nog redelijk rustig, alleen Max Verstappen passeerde Lando Norris na de eerste bochten. Verder achterin het veld maakte Alexander Albon nog contact met een concurrent, maar dat verliep zonder grote kleerscheuren.

De buien kwamen na een paar rondes, maar echt doorzetten deed het niet. Toch besloten onder andere Charles Leclerc en Sergio Pérez - die al in het middenveld rondreden - de gok te wagen om intermediates onder te schroeven. Het was een verkeerde gok, want na een paar minuten begon het weer op te drogen. Leclerc en Pérez waren dusdanig veel langzamer, dat ze al snel op een ronde werden gereden.

Toen de regen echt viel, waren de banden van Leclerc en Pérez al aan gort en moesten zij nieuwe halen, terwijl de kopgroep voor het eerst inters haalden. Oscar Piastri reed op het moment van de bandenwissel op P2, maar moest een ronde langer door om ruimte te geven voor de stop van Norris. Dat kostte hem veel plekken, want na de stops zat hij op P6. Max Verstappen was daarentegen een van de eersten die de gok nam en dat betaalde uit. De Nederlander klom naar een podiumplaats door onder andere George Russell te pakken. Voor Russell eindigde de race niet lang daarna. Een probleem met de waterpomp bracht een einde aan zijn race.

De regen verdween op driekwart van de race weer, waardoor de tijd voor slicks weer aanbrak. Ditmaal maakte McLaren een foutieve strategische keuze voor Norris, die zodoende de leidende positie aan Hamilton gaf. Verstappen was de enige van de top die op hards reed - de rest koos voor softs - en dat bleek een juiste keuze. De banden sleten sneller dan gedacht, waardoor de harde banden van de Red Bull-coureur langer heel bleven. Zo pikte hij P2 nog voor de neus van Norris weg, maar Hamilton was buiten schot.

Zo won Hamilton voor het eerst sinds Saudi-Arabië 2021 een race, Verstappen werd tweede en de lichtelijk teleurgestelde Norris derde. Piastri greep P4, Carlos Sainz reed in de laatste ronde nog naar de snelste ronde, maar moest het met een vijfde positie doen. Nico Hülkenberg bekroonde een sterk weekend met een zesde plek, terwijl Aston Martin met een zevende en achtste positie - Lance Stroll voor Fernando Alonso - zeker niet ontevreden hoeft te zijn. Alexander Albon deed het met een negende plek ook uitstekend en Yuki Tsunoda pikte het laatste puntje mee.

In het lijstje met puntenfinishers missen Leclerc en Pérez. Zij eindigden hun dramatische race op P15 en P17.