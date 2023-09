Het was voor de vele fans - van met name Ferrari - goed toeven op het circuit van Monza. Er scheen een stralend zonnetje en de coureurs reden relatief gezien veel rondjes. Er waren geen hevige crashes of rode vlaggen in de sessie, maar toch gebeurde er meer dan genoeg.

Zo werd al voorzichtig aan duidelijk dat het in Q1 nog wel eens heel erg veel kan gaan over hinderen en is het zeker niet uit te sluiten dat na de kwalificatie nog hier en daar een straf uitgedeeld gaat worden. In VT3 zagen we onder andere Lando Norris ernstig gehinderd worden door Zhou Guanyu, maar ook McLaren-rijder Oscar Piastri kwam Ferrari-coureur Carlos Sainz nog even tegen richting het einde van de training. Allemaal zonder schade, maar wel een voorbode voor wat we tijdens de kwalificatie kunnen verwachten.

De snelste tijd ging toch enigszins verrassend naar Sainz, die daarmee de Tifosi hoop geeft voor een pole. Max Verstappen zat er met zijn Red Bull echter kort op en blijft de favoriet voor de eerste startplek. Lewis Hamilton liet zien dat hij nog altijd genoeg veerkracht heeft, want na een zware vrijdag is een P3 zeer knap.

De enige rijder die met technische problemen lange tijd aan de kant stond, was Sergio Perez. De olietoevoer in de RB19 deed het even niet en het repareren kostte kostbare tijd. Mede daardoor zat er voor de Mexicaan niet meer in dan een tiende positie.