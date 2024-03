Samenvatting van de spannende F1-kwalificatie in Jeddah

De drie vrije trainingen in Jeddah beloofden veel goeds voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. Drie keer stond het veld bijzonder dicht bij elkaar en in de enige representatieve sessie – de tweede training op donderdag – verbaasde Fernando Alonso vriend en vijand met de snelste tijd. In de kwalificatiesessie bleek echter dat Max Verstappen zijn kruit drooghield voor die sessie, want met drie tienden verschil op nummer twee Charles Leclerc noteerde hij de snelste tijd.

In Q1 leek het ook nog spannend te worden. Verstappen was dan wel de snelste, maar Lance Stroll en Leclerc gaven weinig toe. Eerstgenoemde deed dat overigens met een extra vliegende ronde, maar het gat van slechts 79 duizendsten was vrij klein. Zhou Guanyu slaagde er niet in om een tijd neer te zetten. Zijn Sauber leek net op tijd gerepareerd te zijn voor een snelle ronde, maar uiteindelijk kwam hij vijf seconden tekort. Met hem vielen ook teamgenoot Valtteri Bottas, de beide Alpines en de teleurstellende Logan Sargeant in Q1 af.

De tweede kwalificatieronde was nog maar net onderweg of de rode vlag werd gezwaaid. Nico Hülkenberg parkeerde zijn Haas aan de kant van de baan. Het had er alle schijn van dat het om een motorprobleem ging, maar de Duitser moet het daardoor wel met een vijftiende startpositie doen. Daniel Ricciardo stelde met een veertiende plaats teleur, terwijl Kevin Magnussen dertiende werd. Alexander Albon en de debuterende Oliver Bearman misten ook de snelheid om Q3 te halen. Laatstgenoemde kwam nog aardig dicht bij, maar onderaan de streep kwam de vervanger van de zieke Carlos Sainz 36 duizendsten tekort. Lewis Hamilton kon daarmee opgelucht ademhalen, hij kon verder.

In Q3 zette Verstappen direct de toon met een snelle ronde. Meer dan drie tienden stond hij daarmee los ten opzichte van de concurrentie. Zijn tweede vliegende ronde was niet sneller dan de eerste, maar in gevaar kwam de pole niet. Leclerc nestelde zich na wat aanpassingen van de vleugel op de tweede plek, voor Sergio Pérez. Alonso was met een vierde tijd een positieve verrassing. Het McLaren-duo werd vijfde en zesde, met Oscar Piastri voor Lando Norris. Mercedes zal ongetwijfeld minder tevreden zijn, George Russell werd zevende, P8 was voor Hamilton. Yuki Tsunoda haalde voor het eerst dit jaar Q3 en werd negende. Hij hield Stroll net achter zich.

Zaterdag begint de Grand Prix om 18 uur Nederlandse tijd.