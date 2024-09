Samenvatting van de prachtige F1 GP van Monza 2024

Wat aan het begin van de Formule 1 Grand Prix op Monza ondenkbaar bleek, gebeurde toch. Charles Leclerc heeft Monza in vuur en vlam gezet na zijn overwinning. De Monegask werd op een eenstopper gezet door Ferrari en dat bleek de sleutel tot succes. McLaren ging namelijk over op een tweestopper, waardoor zij achter de Ferrari-mannen terechtkwamen nadat er vers rubber onder de MCL38's werd geschroefd. Carlos Sainz werd nog wel ingehaald door zowel Oscar Piastri als Lando Norris, maar Leclerc was te ver weg.

Max Verstappen reed een vrij anonieme race. De Nederlander begon op hards en kon in het begin nog aardig aanhaken, maar meer dan P6 zat er niet in. De enige plek die hij in de race goedmaakte, was ten opzichte van George Russell. Russell was bij de start in de eerste chicane rechtdoor geschoten en verloor daarmee een stukje voorvleugel. De Brit reed nog enkele rondes door, maar moest daarna toch aan een wissel geloven.

Zondag 15 september om 13.00 uur Nederlandse tijd staat de volgende GP op het programma. Het F1-circus reist dan naar Baku.