Met maar een uurtje training achter de rug moesten de Formule 1-coureurs zich vrijdagavond Nederlandse tijd kwalificeren voor de sprintrace van zaterdag in Austin. Het werd een opvallende sessie, waarin enkele grote namen niet thuisgaven. De eerste was Oscar Piastri, de Australische McLaren-coureur lag er in SQ1 al uit. Hij zette in eerste instantie een tijd die snel genoeg was neer, maar dankzij een overschrijding van de track limits was toch het eerste gedeelte al het eindstation.

In SQ2 vloog de volgende grote naam eruit, al was dat een minder grote verrassing. Sergio Pérez slaagde er namelijk niet in om zich bij de beste tien te rijden en werd slechts elfde. Nota bene Yuki Tsunoda - die op het zitje van de Mexicaan aast - gaf hem het laatste zetje. Ook de teruggekeerde Liam Lawson wist niet door te stoten tot de beste tien.

In dat groepje met de tien snelsten zat wel Franco Colapinto. De Argentijn kon niet lang genieten van zijn plekje in SQ3, want na een spin moest hij zich tevreden stellen met P10. De pole ging uiteindelijk naar Max Verstappen. Hij verschalkte George Russell maar net, het verschil was twaalf duizendsten. Nummer drie was Charles Leclerc. Titelkandidaat Lando Norris werd slechts vierde.

Zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd gaat de sprintrace in Austin van start.