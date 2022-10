Samenvatting van VT1 en VT2 voor F1 Singapore 2022

Nadat Lewis Hamilton in de eerste training nog de snelste tijd klokte, moest de zevenvoudig wereldkampioen in de tweede oefensessie op Marina Bay Street Circuit genoegen nemen met de vijfde tijd. De snelste tijden tijdens VT2 kwamen namelijk op naam van de Ferrari-coureurs. Carlos Sainz voerde het veld aan en werd op slechts twee tienden van een seconde gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc. Voor Max Verstappen was er de vierde tijd, nadat hij een groot deel van de training doorbracht in de pits voor veranderingen aan zijn afstelling. Op P4 moest hij ook George Russell voor zich dulden, al was het verschil met de koplopers uiteindelijk slechts drie tienden van een seconde. In de video bovenaan de pagina zie je de hoogtepunten van de tweede training.

Hamilton nipt voor Verstappen in VT1

In de tweede training waren ze dus de nummers vier en vijf, maar in VT1 verging het Max Verstappen en Lewis Hamilton beter. Eerstgenoemde stond lange tijd bovenaan, maar vlak voor het einde wist Hamilton 0.084 seconde onder de tijd van de Nederlander te duiken. Drie tienden daarachter volgde Charles Leclerc op de derde stek. De eerste training moest één keer onderbroken worden, nadat Lance Stroll stevig in aanraking kwam met de betonnen muur en daarmee zijn linker achterwielophanging stuk reed. In de onderstaande video zie je wat er zoal gebeurde tijdens de sessie.