Samenvatting sprintrace F1 Baku: Perez wint, Verstappen derde met schade De eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 is achter de rug. Ook de korte race in Azerbeidzjan heeft een Red Bull-zege opgeleverd, want Sergio Perez reed onbedreigd als eerste onder de finishvlag door. Achter Charles Leclerc werd Max Verstappen derde, al zorgde een incidentje met George Russell in de openingsronde voor schade én een flinke dosis irritatie. Nyck de Vries klom intussen op naar de veertiende stek met enkele goede inhaalacties. Bekijk de hoogtepunten van de sprintrace in Baku in de onderstaande video.