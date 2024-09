Na een relatief rustige start van de Formule 1-race in Baku kregen de kijkers een waar huzarenstukje voorgeschoteld. Oscar Piastri en Charles Leclerc reden nagenoeg de hele race binnen schootsafstand van elkaar en ook daarachter waren genoeg duels die de aandacht trokken. Uiteindelijk hield Piastri iets meer zijn banden heel en in de slotfase van de race in Azerbeidzjan kon hij weglopen bij Leclerc.

Die slotfase had genoeg spektakel. Dat had onder andere te maken met de tegenvallende race van Max Verstappen, die zich in een paar rondes liet verschalken door George Russell en Lando Norris. Norris begon vanaf P15 en klom dankzij een uitstekende race naar P4. Het spectaculairste moment was echter de crash van Sergio Pérez en Carlos Sainz. In de absolute slotfase kegelden de heren elkaar op het tweede rechte stuk in Azerbeidzjan eraf. Daarmee kwam de droom van een podiumplaats voor beide heren ten einde en kreeg Russell P3 in de schoot geworpen.

Eervolle vermeldingen zijn er voor Franco Colapinto en Oliver Bearman. Beide rookies lieten zien dat ze uit het juiste racehout zijn gesneden en finishten in de punten. Colapinto schreef in zijn tweede race direct een P8 op zijn naam, Bearman zorgde met de tiende plek ervoor dat hij in twee F1-races twee keer in de punten eindigde.

De volgende GP staat volgend weekend al op het programma. Dan is het de beurt aan de GP van Singapore.