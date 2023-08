Waar de eerste twee edities van de hernieuwde Nederlandse Grand Prix in prachtige weersomstandigheden verreden werden, moesten de duizenden toeschouwers bij de 2023-editie hun poncho meerdere keren uit de tas halen. Met name de race werd onder wisselende omstandigheden verreden, wat tot chaotische taferelen leidde. Eén iemand hield het hoofd het meeste koel: Max Verstappen. De Red Bull-rijder evenaarde voor een uitzinnig publiek het record van Sebastian Vettel om negen achtereenvolgende Grands Prix te winnen.

Vanaf moment één was de race om op het puntje van je stoel van te gaan zitten. Bij het doven van de vijf startlichten was het nog droog, maar aan het einde van de eerste ronde kwam het met bakken uit de hemel. Sergio Perez leek spekkoper te zijn, maar moest nadat de baan opdroogde al snel zijn meerdere erkennen in teamgenoot Max Verstappen. Logan Sargent knalde niet veel later zijn Williams in de muur en vergooide daarmee zijn kans om voor het eerst in zijn F1-loopbaan punten te scoren.

Na een wat rustigere middenfase zat het venijn van de race in de staart. Met nog een paar rondes op de teller kwam het met bakken uit de hemel en hadden veel coureurs last van aquaplanning. Het grootste slachtoffer was Zhou Guanyu, die bij de Tarzanbocht hard in de muur klapte. De wedstrijdleiding besloot de rode vlag uit te hangen en de coureurs werden de pits in geleid. Na de herstart was het Verstappen die heel even Fernando Alonso zag naderen, maar al gauw liet de kampioenschapsleider het hele veld zijn hielen zien. Uiteindelijk kon de Nederlandse coureur met speels gemak de overwinning binnenslepen en zette zo ook de volgende stap naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel. Alonso kwam als tweede over de meet, voor Perez. Toch staat de Mexicaan niet als derde in de boeken, want de Red Bull-coureur kreeg nog vijf seconden aan de broek na het overschrijden van de snelheidslimiet in de pits. Alpine-rijder Pierre Gasly kon daar maximaal van profiteren en gaat met het laatste podiumplaatsje aan de haal.