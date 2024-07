Samenvatting van de spectaculaire F1-kwalificatie in Hongarije

Vlak voor de Formule 1-kwalificatie in Hongarije van start ging, regende het plots op de Hungaroring. De bui kwam als een verrassing, want echte regen werd er dit weekend niet verwacht. De teams hadden de mazzel dat de hoeveelheid druppels meeviel en dat de baan warm was, waardoor er gewoon op slicks gekwalificeerd kon worden.

In Q1 waren twee grote verrassingen. Het begon al met Logan Sargeant, die zich na een prima rondetijd in bocht 1 verremde en de muur raakte. Hij strompelde naar de pits en kon daarna nog zijn kwalificatie vervolgen. De tweede verrassing kwam van Sergio Pérez, die zeker niet voor de eerste keer dit seizoen zijn Red Bull in de eerste kwalificatiesessie in de muur parkeerde. Het was een harde klap voor de Mexicaan, die zo mogelijk nog verder onder druk komt te staan. Niet veel later gokte Mercedes verkeerd met de strategie voor George Russell, waardoor de Brit in de slotfase van Q1 in de pits stond. Meerdere coureurs verbeterden hun tijd, waaronder Daniel Ricciardo die Q1 als snelste afsloot. Mede daardoor viel Russell buiten de boot en moest hij het doen met P17. Ook de gecrashte Pérez, de toch tegenvallende Zhou Guanyu en het Alpine-duo Esteban Ocon en Pierre Gasly slaagden er niet in Q2 te halen.

Q2 was een wat rustigere sessie. Er gebeurden weinig incidenten, maar in de slotfase was het nog wel spannend wie er door wist te stoten naar Q3. Lewis Hamilton was net aan de gelukkige, waarmee Mercedes een dramadag werd bespaard. Nico Hülkenberg kwam een honderdste tekort om de zevenvoudig wereldkampioen uit de top-tien te houden. Met Hülkenberg vielen ook Valtteri Bottas, Alexander Albon, Logan Sargeant en Kevin Magnussen buiten de top-tien.

In Q3 was het al snel duidelijk dat er drie mannen echt aanspraak maakten op de pole: Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. Uiteindelijk was het Norris die na de eerste vliegende ronde op P1 stond. Verstappen en Piastri werden op aardige afstand gereden. De tweede vliegende ronde konden alleen Verstappen en Piastri afwerken, want Tsunoda was hard gecrasht en de rode vlag moest worden gezwaaid. Nadat de baan vrij werd gegeven was het snel duidelijk dat niemand de tijd van Norris kon aanvallen. Verstappen bleef zelfs in de pits - hij geloofde niet in een tijdsverbetering.

Daarmee heeft Norris voor de derde keer in zijn carrière een F1-pole te pakken. Piastri maakte het McLaren-feestje compleet en zette zijn auto op P2. Verstappen snelde naar P3, voor Carlos Sainz. Laatstgenoemde werd op grote afstand gereden door de top-drie. Hamilton en Charles Leclerc zaten dicht bij elkaar en werden vijfde en zesde. Aston Martin heeft de stijgende lijn na een paar zware races weer te pakken. Fernando Alonso kwalificeerde zich namelijk op P7, net voor teamgenoot Lance Stroll. RB legde beslag op de vijfde startrij, met Daniel Ricciardo voor de gecrashte Tsunoda.

Zondag om 15.00 uur begint de Grand Prix van Hongarije.