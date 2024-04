Samenvatting van de spannende kwalificatie voor de F1 GP van Japan

Max Verstappen was al de topfavoriet voor de pole en vanaf moment een in de kwalificatie was de Nederlander de snelste. In Q1 was Fernando Alonso nog zijn naaste belager. De Spanjaard beschikt over een geüpdatete Aston Martin en dat wierp dus zijn vruchten af. Het verschil met de 'oude' AMR24 was ook groot, want teamgenoot Lance Stroll kwam niet verder dan een zestiende tijd. Een teleurstelling voor de Canadees, die hiervoor ook al een matig track record had op Suzuka. Met Stroll vielen ook Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargeant en de teleurgestelde Zhou Guanyu af.

De strijd om de snelste tijd in Q2 was een stuk spannender dan die in Q1. Verstappen bleef de snelste, maar teamgenoot Pérez stond op 0.012 heel dichtbij de Nederlander. Na het wegvallen van Stroll in Q1 was er nog een plekje in Q3 voor het grijpen. Het gevecht voor die positie ging tussen het RB-duo Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Uiteindelijk gaf laatstgenoemde het massaal aanwezige thuispubliek reden om te juichen. Tsunoda was onderaan de streep net iets meer dan een halve tiende de snellere. Ook Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon en Esteban Ocon kwamen tekort voor een plek in de top-tien.

In Q3 hadden alle coureurs, behalve Charles Leclerc, twee verse setjes softs om een snelle ronde te rijden klaarstaan. Lewis Hamilton zette als eerste een toptijd neer, maar Verstappen wist een nog snellere ronde te noteren. Lando Norris kwam tot een voorlopige tweede tijd, want Pérez moest flink wat tijd toegeven op Verstappen. Nadat Leclerc zijn enige snelle ronde noteerde - dat uiteindelijk goed genoeg was voor P8 - reden de andere negen coureurs de baan op voor nog een snelle ronde.

In de slotfase zette Pérez de grootste stap. In zijn laatste ronde miste de Mexicaan net de snelheid om de tijd van Verstappen aan te vallen, maar P2 was wel haalbaar. Verstappen kwam even later met een nog snellere ronde en was net een 1.28.197 net wat sneller dan zijn teammaat. Norris verbeterde zijn rondetijd niet en werd daardoor derde. Carlos Sainz greep P4, voor Alonso en Piastri. De eerste Mercedes is Hamilton op P7, die daarmee voor het eerst dit seizoen sneller was dan teamgenoot George Russell. Laatstgenoemde werd negende, vlak achter Leclerc. De top-tien werd gecompleteerd door Tsunoda.

Zondag om 07:00 uur Nederlandse tijd begint de GP van Japan.