Samenvatting van de spannende F1-sprintkwalificatie in Oostenrijk

Het was al de verwachting dat de strijd om de sprintpole in Oostenrijk spannend zou worden en die verwachting werd waargemaakt. Op een korte baan ging het om tienden, waar vanaf het eerste moment om gevochten werd. De massaal aanwezige oranje-fans hoopten op succes van Max Verstappen, en zij werden op hun wenken bediend. De Nederlander trok met een iets snellere tijd dan Lando Norris de Formule 1-sprintpole naar zich toe.

Al in het eerste gedeelte van de sprintkwalificatie was het een strijd om de snelste tijd, maar vooral de strijd om in de top-vijftien te komen was hevig. Zhou Guanyu leek in eerste instantie daarin te slagen, maar zijn ronde werd afgenomen vanwege tracklimits. De Chinees is nu de laatste man op de sprintgrid van zaterdag. Ook Alexander Albon viel af, die daardoor voor het eerst door Logan Sargeant in de kwalificatie is verslagen. De Amerikaan ging namelijk wel door. Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo visten ook naast een plek in SQ2.

Ook in SQ2 was het spannend wie de top-tien zou gaan halen. Aston Martin Racing hoopte dat het voor hen mogelijk zou zijn, maar dat gebeurde niet. Lance Stroll en Fernando Alonso moesten het met de twaalfde en dertiende tijd doen, waardoor de formatie uit Silverstone opnieuw niet in de top-tien terechtkwam. Kevin Magnussen droomde heel even van een plek in SQ3 na zijn paarse openingssector, maar in het vervolg van de ronde verloor hij teveel tijd. De Deen moet nu zaterdag als elfde beginnen. Yuki Tsunoda werd veertiende, net voor Logan Sargeant wiens tijd in SQ2 werd geschrapt vanwege track limits.

Op het moment dat SQ3 begon, duurde het even voordat de coureurs het asfalt op zochten. Met drie minuten te gaan reden ze in slagvolgorde naar buiten, maar Charles Leclerc kende direct een probleem. De auto sloeg in anti stall, waardoor hij net te laat was om een rondetijd neer te zetten. Hij werd zodoende tiende. Verstappen was zoals eerder gezegd de snelste, vlak voor Norris. Het gat naar nummer drie Oscar Piastri was met iets meer dan twee tienden vrij groot. George Russell snelde naar de vierde tijd, waarachter Carlos Sainz met P5 de beste Ferrari werd. Lewis Hamilton kwam tot P6, net voor Sergio Pérez. De Mexicaan was dus weer in de top-tien te vinden na zijn dramatische reeks sinds Miami. Esteban Ocon en Pierre Gasly hadden met hun plek in SQ3 wat te vieren, maar verder dan P8 en P9 kwamen zij niet.

Zaterdag om 12.00 uur begint de sprintrace in Oostenrijk.