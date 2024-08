Samenvatting van spannende F1-kwalificatie Zandvoort

Al in de eerste kwalificatiesessie spande het erom: wie zouden er doorgaan naar de top-vijftien? Op het korte en krappe circuit van Zandvoort speelde timing een hoofdrol, want één keer gehinderd worden kan al grote gevolgen hebben - vraag dat maar aan Sergio Pérez. Hij werd in Q1 in de weg gezeten door Lewis Hamilton en moest er daarom een extra setje van de zachte banden tegenaan gooien om zeker te zijn van een plaats in Q2. Daar slaagde hij wel in, maar heel happy was de Red Bull-coureur niet. Ondanks dat waren er niet veel grote verrassingen in Q1, mede doordat Logan Sargeant ontbrak na zijn crash in VT3 en er daarom in feite slechts vier coureurs afvielen.

In Q2 waren er vervolgens wel enkele grote verrassingen. Het leek voor de meeste coureurs een rechttoe rechtaan sessie te zijn, maar in de slotfase was duidelijk dat coureurs als Carlos Sainz en Hamilton niet zeker zouden zijn van een plek in Q3. Zij moesten dus nog aan de bak in de laatste ronde, maar het bleek niet genoeg. Beide coureurs konden na deze sessie uitstappen.

Het laatste kwalificatiesegment resulteerde opnieuw in een strijd tussen de McLarens en Max Verstappen, terwijl ook George Russell en Pérez zich vooraan hadden gemeld. Lange tijd stonden de McLarens bovenaan, maar Verstappen leek op de valreep zijn vierde pole op rij in Zandvoort te veroveren. Daar zette Lando Norris een streep door, want hij snelde door een ijzersterke laatste ronde naar zijn vierde F1-pole ooit. Voor Verstappen bleef de schade beperkt: Oscar Piastri slaagde er niet in om zijn tijd te verbeteren, waardoor hij op de derde plek bleef steken.