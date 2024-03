Samenvatting van de spannende F1-kwalificatie in Bahrein

Na een lange winterstop stond er vrijdag weer een Formule 1-kwalificatie op het programma. De eerste werd afgewerkt op het circuit van Bahrein en het leverde direct spektakel op. Qua resultaten is het misschien niet heel opvallend, want Max Verstappen staat op pole, maar de tijden lagen enorm dicht bij elkaar.

In Q1 waren er weinig verrassende resultaten. De beide Alpine-mannen vielen af en dat past in de lijn der verwachtingen na de testdagen. Pierre Gasly is de laatste man op de grid zaterdag, Esteban Ocon staat er een plekje voor. Met de Fransen vielen ook Logan Sargeant en het Sauber-duo Zhou Guanyu en Valtteri Bottas al af. Een pijnlijke conclusie voor de laatste twee coureurs, die het nieuwe tijdperk voor het team graag beter waren begonnen. Vooraan was het Carlos Sainz die de snelste tijd noteerde.

De tweede kwalificatieronde kende in de persoon Lance Stroll wel een opvallende afvaller. De Aston Martin leek het erg goed te doen in de kwalificatie en in Q1 stond hij nog tweede, maar de Canadees kreeg het niet voor elkaar Q3 te halen. 78 duizendsten is niet veel, maar wel genoeg om slechts P12 toegewezen te krijgen. Met Stroll misten ook RB-coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda de boot. Vooral voor laatstgenoemde coureur was het zuur, want had hij 7 duizendsten harder gereden, dan had hij Oscar Piastri eruit geduwd. Ook Alexander Albon en Kevin Magnussen noteerden een tijd die hen niet naar Q3 bracht. Charles Leclerc zette de toon met de snelste tijd.

Het beloofde door de twee snelle Ferrari's een serieuze strijd te worden voor de pole. Max Verstappen was de grote favoriet, maar Leclerc en Sainz lieten zien dat de SF-24 erg snel was. Het lukte het Ferrari-duo niet om Verstappen van zijn 33ste pole af te houden. Leclerc werd tweede, Sainz 'slechts' vierde. Tussen de beide heren staat de blije George Russell. Sergio Pérez kon niet mee in het tempo van zijn teamgenoot Verstappen en werd vijfde, voor Fernando Alonso. McLaren-coureurs Lando Norris en Piastri volgen, Lewis Hamilton stelde daarachter teleur met een negende tijd. Opvallend is wel dat de gaten enorm klein waren. Tussen P2 en P9 zat net iets minder dan drie tienden, dus dat belooft was voor de komende races.

De positieve verrassing van de dag luistert naar de naam Nico Hülkenberg. Tegen alle verwachtingen in haalde de Duitser in de Haas Q3 en een tiende plek is uitmuntend te noemen.