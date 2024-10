Samenvatting van de schitterende F1-sprintrace in Austin

Vanaf het moment dat de lichten doofden voor de Formule 1-sprintrace in Austin was duidelijk dat Max Verstappen de beste was. De Nederlander startte prima en zag achter hem een gevecht voor plek twee ontstaan. George Russell trok daar aan het kortste eind en zakte terug naar P3, terwijl de ijzersterk gestarte Lando Norris zijn teleurstellende sprintkwalificatie zich ineens op de tweede stek bevond.

Achter de top-drie vochten de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz met elkaar, laatstgenoemde bleek de betere. Hij passeerde zijn Monegaskische teamgenoot en ging verder op jacht naar een podiumplaats. Die kreeg hij te pakken na het inhalen van Russell, waarna Sainz P2 in de schoot geworpen kreeg na een foutje van Norris.

Dat gebeurde allemaal ver achter de rug van Verstappen, die zijn sterke sprint onderstreepte door in de laatste ronde de snelste rondetijd neer te zetten. De kampioenschapsleider houdt zo zijn honderd procent score in sprintraces dit jaar in stand en loopt twee punten uit in het WK op Norris.