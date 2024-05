Samenvatting van de razendspannende F1-kwalificatie in Monaco

Het was een heus spektakelstuk in de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Vanaf de eerste seconde was het vechten voor de topposities en dat leverde in Q1 direct een paar grote verrassingen op. Red Bull Racing had het hele weekend moeite om de auto op snelheid te krijgen en in de belangrijkste kwalificatie van het jaar werd Sergio Pérez daar het grootste slachtoffer van. De Mexicaan reed in de eerste sessie de hele tijd rond de veilige posities en in de slotfase viel hij terug naar een achttiende tijd. De Red Bull-man baalde enorm en weet nu al dat het knap lastig wordt om punten te scoren tijdens de race op zondag.

Ook Fernando Alonso werd verrassend uitgeschakeld. De Spanjaard had het wel iets beter voor elkaar dan Pérez met een zestiende tijd, maar dat is niet waar de Aston Martin-coureur het voor doet. De andere coureurs die strandden waren wel verwacht. Het Sauber-duo Zhou Guanyu en Valtteri Bottas hadden in alle sessies geen toptijden genoteerd en ook in de kwalificatie kwamen zij daar niet aan. De auto's van de Zwitserse renstal vullen zondag de achterste startrij. Ook Logan Sargeant kwam niet door Q1 en moet zondag als zeventiende starten.

Waar in Q1 verrassende coureurs bleven haken, bleven grote verrassingen in Q2 uit. De enige opvallende afvaller was Lance Stroll. De Canadees wist op het moment suprême geen goede tijd neer te zetten en werd veertiende. Daarmee visten beide Aston Martins achter een top-tien plek en lijken punten uit zicht voor de formatie uit Silverstone. Ook Esteban Ocon, Daniel Ricciardo en de Haas-coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen slaagden er niet in om de top-tien te bereiken en zodoende een plek in Q3 te bemachtigen.

Vooraan was het in alle sessies razendspannend wie er met de snelste tijd vandoor gingen. In de slotsessie bleef dat ook zo. Toch waren er een paar coureurs die tot dan toe de meeste aanspraak op de pole maakten. Charles Leclerc, Oscar Piastri en Max Verstappen waren de snelste mannen. Uiteindelijk was het de thuiscoureur Leclerc, die met een scherpe tijd iedereen het nakijken gaf. Piastri kwam nog gevaarlijk dichtbij, maar moest het met P2 doen. Verstappen maakte in zijn laatste snelle ronde een foutje en raakte de muur bij het uitkomen van Sainte Devote. Daardoor was zijn kwalificatie over en is een P6 zijn slechtste kwalificatieresultaat sinds Singapore vorig seizoen.

Carlos Sainz bleef de hele kwalificatie achter op de concurrentie, maar stelde toch de derde startplek veilig. Lando Norris kwam tot een vierde tijd, net voor George Russell. De zevende startpositie is voor Lewis Hamilton, die daarmee de opnieuw sterke Yuki Tsunoda achter zich liet. De verrassend snelle coureurs Pierre Gasly en Alexander Albon maakten de top-tien compleet.

Zondag om 15.00 uur begint de Grand Prix van Monaco.