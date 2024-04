Samenvatting van de natte F1-sprint kwalificatie in China

China keerde dit weekend voor het eerst in vijf jaar terug op de Formule 1-kalender. Die afwezigheid, gecombineerd met het sprintraceformat – met weinig gewenningstijd – en een flinke hoeveelheid regen, leverde een onderhoudende kwalificatie voor de sprintrace op.

Het eerste deel van de sprint kwalificatie bleef het nog droog en dus waren er nauwelijks veranderingen op de tijdenlijst te zien. Het waren vooral de usual suspects die de langzaamste tijden reden. Pierre Gasly en Esteban Ocon namens Alpine, Alexander Albon en Logan Sargeant van Williams en RB-coureur Yuki Tsunoda mochten uit de auto en terug naar hun warme motorhomes. Het meest in het oog springende moment was – net als in de enige vrije training – een brandje in het gras naast het circuit.

Daar konden ze zien dat het in het tweede deel wat begon te spetteren. Uiteindelijk waren het Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, Lance Stroll (Aston Martin), Daniel Ricciardo (RB) en een tegenvallende George Russell (Mercedes) die tijd tekort kwamen en niet verder mochten.

Twaalf wereldtitels op eerste twee startrijen

Vlak voor aanvang van Q3 begon het dan echt te regenen en dat zorgde voor chaotische taferelen in deze afsluitende sessie. Onder anderen Charles Leclerc en Max Verstappen verloren de controle over hun auto's, waarbij de Monegask zelfs helemaal stil kwam te staan. Links en rechts werden rondetijden afgenomen wegen het overschrijden van track limits. Aan het einde van de sessie was het Lewis Hamilton die zich bovenaan de tijdenlijst terugvond, gevolgd door Fernando Alonso en Verstappen.

Uiteindelijk was het niet Hamilton, maar een andere Engelsman die met de eer ging strijken. Lando Norris had tegen het einde van Q3 de snelste tijd genoteerd, maar die werd hem direct afgenomen wegens het overschrijden van de track limits bij het uitkomen van de laatste bocht voor start-finish. De wedstrijdleiding besloot die beslissing echter terug te draaien, waardoor de coureur van McLaren zaterdag de sprintrace vanaf pole mag starten. Tweede is dus Hamilton, met Alonso en Verstappen op de tweede startrij. De sprintrace van de Chinese Grand Prix begint zaterdag om 05.00 uur Nederlandse tijd.