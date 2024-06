Max Verstappen had vrijdag pole-position veroverd voor de sprintrace op de Red Bull Ring. De drievoudig wereldkampioen verdedigde zijn koppositie met succes bij de start, maar was daarna allerminst verlost van de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.

In de vijfde ronde verraste Norris Verstappen zelfs, door de Nederlander via de binnenkant van bocht 3 voorbij te gaan. De Red Bull-coureur had weinig tijd nodig om te antwoorden en nam de McLaren een bocht later alweer te grazen. Piastri ging mee in het kielzog van Verstappen en verwees Norris zelfs terug naar P3.

Uiteindelijk slaagde Verstappen erin de McLarens uit de DRS te rijden, waarna hij met een marge van ruim vier seconden als winnaar over de streep kwam. Piastri hield Norris met een verschil van ruim zeven tienden van een seconde achter zich in het gevecht om P2. Achter de McLarens won George Russell de strijd van Carlos Sainz om P4. De laatste punten waren voor Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Sergio Pérez.