Samenvatting: Norris grijpt F1-pole in Singapore, Verstappen P2

Een van de belangrijkste kwalificaties van het jaar is door Lando Norris als snelste afgesloten. De Britse Formule 1-coureur was de hele sessie sterk en bekroonde de zaterdag met een mooie pole. Achter hem eindigde Max Verstappen, die zich knap herstelde na een dramatische vrijdag. Ook op P3 staat een verrassende coureur, namelijk Lewis Hamilton. De Mercedes-man kon tot de kwalificatie zijn draai niet vinden, maar op het moment supreme stond hij bij de beste drie.

Carlos Sainz zorgde in Q3 al vroeg voor een rode vlag. De Ferrari-coureur was bezig met zijn outlap en wilde net aanzetten toen hij in de laatste bocht de controle verloor. De Spanjaard schoof achterstevoren hard de muur in.

In Q1 en Q2 gebeurde er weinig schokkends, op de vroegtijdige uitschakeling van Sergio Pérez na. De Mexicaan wist zich niet in de top-tien te rijden en start zodoende de Grand Prix als dertiende.

Zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd gaat de Formule 1 Grand Prix van Singapore van start.