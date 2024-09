Samenvatting: Norris dominant naar F1-zege in Singapore

Vanaf het moment dat de lampen op groen gingen in de Formule 1-race in Singapore was Lando Norris veruit de snelste coureur. Ronde na ronde liep hij uit bij de rest van de concurrentie, die werd aangevoerd door Max Verstappen. De Nederlander kon vorig jaar op het Marina Bay Circuit geen potten breken, maar deze editie ging het verrassend goed. Door zijn tweede plek houdt hij ook nog eens de schade beperkt, want Norris loopt 'slechts' zeven punten in.

Norris kwam in de race een paar keer goed weg. De Brit deed er alles aan om het gat op te bouwen en maakte daarbij twee keer bijna een fatale fout, maar twee keer liep het goed af. De eerste tik leverde wat schade aan de voorvleugel op, de tweede was zonder noemenswaardige schade.

Achter de twee voorste mannen ontvouwde zich een aardig schouwspel, maar echt spanning was er niet. Oscar Piastri gaf de race nog smaak door in de slotfase de beide Mercedessen en Charles Leclerc te verschalken. Daarmee ging Piastri naar de derde plaats. Dat zorgde ervoor dat de Australiër voor de vijfde keer in zes wedstrijden het ereschavot op mocht.

Alexander Albon en Kevin Magnussen waren de enige uitvallers, terwijl Daniel Ricciardo zijn mogelijk laatste F1-race nog enigszins kleur gaf met de snelste ronde in de voorlaatste ronde. De rijder uit Perth werd wel als achttiende en laatste geklasseerd.

De Formule 1 gaat nu de nazomerstop in. Pas in het weekend van 18 tot en met 20 oktober staat de volgende race op het programma. Het circus begint dan aan het eerste onderdeel van de triple-header Austin, Mexico en Brazilië.