Samenvatting: Verstappen klopt verrassende McLarens in kwalificatie F1 Silverstone Max Verstappen heeft in een spannende sessie zijn vijfde pole-position op rij veroverd. De tweevoudig wereldkampioen was zaterdag de snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Verstappen liet op het circuit van Silverstone de verrassende McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich. Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie.