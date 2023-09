VIDEO: Bekijk hier de samenvatting van de interessante tweede F1-training Monza Het lijkt een unicum de laatste races, maar Max Verstappen was eens niet de snelste in een sessie. Carlos Sainz reed namelijk voor een vrolijk Italiaans publiek naar de snelste tijd tijdens de tweede training in Monza. Lando Norris presteerde goed en zette een tweede tijd neer, voor Sergio Perez in de Red Bull. Verstappen kwam uiteindelijk zelfs niet verder dan een vijfde tijd.

Door: Gijs Leuvenink De sessie was nog maar een paar minuten oud toen de eerste rode vlag gezwaaid werd. Lance Stroll - die tijdens de eerste training zijn Aston Martin afstond aan Felipe Drugovich - viel stil vanwege problemen met de brandstoftoevoer. Hierdoor maakte de Canadees heel kort kennis met het circuit van Monza dit jaar en valt het nog te bezien of hij op zaterdag een goede dag kan bewerkstelligen. Waar Stroll kort na de start van de training een rode vlag veroorzaakte, deed Sergio Perez dat kort voor het einde van de sessie. De Red Bull-rijder verloor in de Curva Alboreto de macht over het stuur en knalde achterwaarts in de muur. Het lijkt erop dat de schade meevalt, maar er is een betere einde van de vrijdag voor te stellen.