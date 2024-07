Samenvatting van de interessante tweede F1-training in Hongarije

De temperatuur in Hongarije was tijdens de tweede Formule 1-training nog hoog, maar dankzij wolkenvelden op en rond het circuit was de baantemperatuur al wel wat afgenomen. Deze kwam net iets onder de 50 graden uit, waardoor het net wat beter voor het Pirelli-rubber was.

Het was in tegenstelling tot de eerste training een sessie waarin meerdere grote incidenten plaatsvonden. Zo was na net iets meer dan een kwartier Charles Leclerc degene die de eerste en enige rode vlag van de dag veroorzaakte. De Monegask spinde hard van de baan af, raakte de muur en moest zijn Ferrari ter plaatse achterlaten. Wonderbaarlijk genoeg lijkt het erop dat de auto niet zwaar beschadigd is, maar een tik voor Leclerc en zijn monteurs is dit wel.

Nadat de groene vlag weer gezwaaid werd, kwamen Zhou Guanyu en Sergio Pérez goed weg. Zhou kwam aangesneld, ging even van de baan af en spinde. De Chinees raakte de controle over zijn Sauber volledig kwijt en gleed op weg naar de Red Bull van Pérez. Laatstgenoemde lette echter goed op en stuurde zijn auto goed aan de kant, waarmee hij een gigantische klap voorkwam. Beide heren konden hun weg zonder problemen vervolgen.

Uiteindelijk was het Lando Norris die met een 1.17.788 de snelste tijd noteerde. Max Verstappen snelde net als in de eerste training naar de tweede tijd, en net als eerder op vrijdag was het gat naar P1 ongeveer tweeënhalf tienden. Carlos Sainz begon de vrijdag nog als snelste, maar eindigde de dag op P3. Pérez liet tekenen van herstel zien na zijn dramatische reeks en sloot de vrijdag op de vierde plek af. De vijfde tijd was voor George Russell en Kevin Magnussen verraste in de Haas met P6. Lewis Hamilton noteerde de zevende tijd, waarachter Daniel Ricciardo en Alexander Albon ook goed voor de dag kwamen en beslag legden op een tijd in de top-tien. Fernando Alonso sloot die top-tien af.

Wie missen we dan nog? In ieder geval Oscar Piastri, die geen snelle ronde op de borden kreeg. De Australiër stond aan het einde van de vrijdagse baanactie dertiende. Leclerc stond ook niet in de top-tien als gevolg van zijn crash. De Ferrari-man was achttiende in de tijdentabel.

Zaterdag om 12.30 uur staat de derde training op het programma.