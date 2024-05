Het hele weekend wees alles erop dat Ferrari kanshebber zou zijn voor de Formule 1-pole in Imola, maar op het moment supreme gaf de Italiaanse renstal net wat te veel toe op de concurrentie. In Q1 zat de formatie uit Maranello er nog aardig bij, al was Max Verstappen daar al de snelste. Voor Fernando Alonso liep de kwalificatie uit in een debacle. De Spanjaard crashte in de derde training hevig en had alle geluk van de wereld dat Aston Martin Racing zijn auto voor de kwalificatie klaar wist te stomen, maar hij kon het niet terugbetalen met een goede startplek. Na een uitstapje in het grind kwam de routinier niet verder dan P19. Alleen Logan Sargeant staat achter hem. De Amerikaan zag al zijn rondetijden verwijderd worden vanwege een overschrijding van de track limits. Ook Zhou Guanyu, Valtteri Bottas en Kevin Magnussen misten Q2.

In de tweede kwalificatie kwam misschien wel de verrassing van de dag. Sergio Pérez kreeg het niet voor elkaar om met de Red Bull-auto naar Q3 te krijgen. Het zorgde voor het bijzondere feit dat voor het eerst in 2024 een van Red Bull-coureurs vroegtijdig moest toekijken in een kwalificatiesessie. Met de Mexicaan wisten ook Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon en Pierre Gasly niet tot een top-tien tijd te komen. Verstappen was ook in die sessie het snelste, met Leclerc op iets meer dan anderhalf tiende op P2.

De spanning liep op in Imola, waar de massaal aanwezige Ferrari-fans naar een pole voor de Scuderia hunkerde. Het mocht echter niet zo zijn. Carlos Sainz miste de hele kwalificatie het tempo om echt mee te doen vooraan, terwijl Leclerc het ook niet voor elkaar kreeg om een volgende stap richting een toptijd te zetten in Q3. Uiteindelijk was de tijd van de Monegask goed genoeg voor P4. Vooraan hield de strijd tot de laatste seconde aan. Verstappen was continu ietsje sneller dan het McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris en dan hield de Nederlander ook vast. Een 1.14.746 was de tijd waarmee de Red Bull-rijder zijn achtste achtereenvolgende pole behaalde. Piastri werd knap tweede, voor Norris. Sainz kwam tot een vijfde tijd, Russell en Tsunoda volgden. Hamilton pikte de achtste startplek mee, gevolgd door Daniel Ricciardo. Nico Hülkenberg wist opnieuw Q3 te halen en maakte de top-tien compleet.

Zondag om 15.00 uur Nederlandse tijd begint de Formule 1 Grand Prix van Imola.