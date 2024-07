Samenvatting van de fantastische F1 GP van Hongarije

De Formule 1 Grand Prix van Hongarije gaat de boeken in als een spektakelstuk. De strijd vooraan stond bol van de discutabele momenten bij McLaren. Een strategische keuze om Lando Norris eerder naar binnen te halen en Oscar Piastri daarna P1 te geven gaat de gemoederen bij de Britse renstal nog wel even bezighouden.

Max Verstappen kwam nauwelijks in het spel voor de zege voor, maar in de strijd voor het podium des te meer. Hij had zijn dag echter niet. Zijn Red Bull deed niet wat hij wilde en achter elke strategische keuze zette hij zijn vraagtekens. Nadat hij nogal opportunistisch voorbij Lewis Hamilton wilde, werd hij gelanceerd na een touché met de Mercedes. Verstappen kon fluiten naar een podium, want hij viel terug naar P5. Hamilton ging wel naar het podium, voor de tweehonderdste keer in zijn loopbaan.