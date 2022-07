De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk vond vrijdagmiddag al plaats omdat dit weekend het zogenaamde sprintformat gehanteerd wordt. Het betekent dat de coureurs zaterdagmiddag in actie komen om de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag vast te stellen. Vrijdagmiddag vond de reguliere kwalificatie daarom al plaats en dat leverde opnieuw voldoende spektakel op.

In Q3 bleven de tien hoofdrolspelers over. Opvallend genoeg lag de sessie tweemaal stil. In eerste instantie door een crash van Lewis Hamilton, die in bocht 7 van de baan gleed en in de bandenstapels tot stilstand kwam. Nadat de W13 van de oud-wereldkampioen geborgen was en de rijder terug in de paddock was, sprongen de lichten weer op groen en even later ging het al mis voor zijn teamgenoot George Russell. De jonge Mercedes-rijder liet zich verrassen in bocht 11 en kwam achterwaarts in de banden terecht.

Na de tweede rode vlag hadden de resterende coureurs tijd voor één vliegende ronde. Beide Ferrari’s verbeterden zich, maar Max Verstappen deed dat ook. Hij pakte zodoende pole voor de sprintrace van zaterdagmiddag.

Bekijk hieronder de samenvatting van de kwalificatie: