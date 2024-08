Samenvatting van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort

Het was oranje boven op zaterdag in Zandvoort, aangezien Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri de top-drie vormden in de kwalificatie. De start verliep echter niet vlekkeloos voor polesitter Norris, die na een matige launch de koppositie aan thuisheld Verstappen moest laten. Zo moest de McLaren-coureur opnieuw in de achtervolging, maar hij leek zijn kansen geduldig af te wachten. Na een paar ronden beklaagde Verstappen zich al over het gevoel in de RB20, waarna Norris toesloeg met DRS richting de Tarzanbocht. Achteraf gezien bleek dat ook meteen einde duel om de zege: op Norris stond zondag simpelweg geen maat.

Achter hem waren er genoeg duels en interessante strategieën. Zo waagde Mercedes zich aan een onverwachte tweestopper, iets wat niet geheel succesvol bleek te zijn. Daarnaast had Ferrari weer zijn vorm gevonden op het duinencircuit, terwijl Charles Leclerc na de kwalificatie nog de noodklok luidde en stelde dat het team een te grote achterstand op de concurrentie had. Ook Red Bull-coureur Sergio Pérez liet zich gelden in de kopgroep, maar kon geen steun bieden aan Verstappen en reed vooral zijn eigen race. Meer naar achteren was er een spannende strijd om de laatste punten, waarbij Pierre Gasly een hoofdrol opeiste met enkele overtuigende inhaalacties. Bekijk bovenaan dit artikel de samenvatting van deze Grand Prix van Nederland.