VIDEO: Max Verstappen boekt overtuigende zege in F1 Bahrein Max Verstappen is het Formule 1-seizoen 2023 begonnen met een dominante zege in de Grand Prix van Bahrein. Sergio Perez maakte er een dubbelzege van voor Red Bull, Fernando Alonso completeerde het podium na een aantal mooie inhaalacties. Nyck de Vries finishte in zijn eerste optreden voor AlphaTauri als veertiende. Bekijk hier de samenvatting van de race.