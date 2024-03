Het nieuwe Formule 1-seizoen is met de eerste vrije training in Bahrein echt begonnen. Wie een blik op de tijdenlijsten werpt, die zou zich afvragen wat er is gebeurd. Niet de huizenhoge favoriet Red Bull Racing staat bovenaan, maar RB-coureur Daniel Ricciardo noteerde de snelste tijd. De Australiër reed net een tikkeltje sneller dan McLaren-rijder Lando Norris. Oscar Piastri maakt de top-drie compleet. Het was wel wat vertekenend, want de gehele top-vier reed op de zachte band hun snelle tijden. Naast de snelste drie deed nummer vier Yuki Tsunoda dat namelijk ook.

Bij de inleidende beschietingen schoot Max Verstappen uit de startblokken. De Nederlander reed op de mediums direct de snelste, maar hij was verre van tevreden over de afstelling van de RB20. Over de boordradio liet de regerend wereldkampioen zijn ongenoegen luid en duidelijk merken. Nadat er nog een vers setje mediums onder de auto werd geschroefd, verbeterde hij zijn tijd nog wel, maar dat was goed genoeg voor slechts de zesde tijd.

De snelste man op de mediums was namelijk Fernando Alonso. De coureur die namens Aston Martin Racing op de grid staat was twee honderdsten sneller dan Verstappen en dat was best opmerkelijk. George Russell pikte de zevende tijd mee en was daarmee de beste Mercedes-rijder, Charles Leclerc greep de achtste tijd. Lewis Hamilton zit er ook aardig bij en werd negende, nog net voor de snelste Sauber-coureur Valtteri Bottas. Laatstgenoemde reed overigens zijn tijd ook op de softs.

In de achterhoede staan de teams waar we dat ook al voorzichtig van verwachtten. Haas leek zich voornamelijk te focussen op de long runs en ging niet echt voor snelle rondes, maar het gat naar de snelste tijd was iets meer dan vierenhalve seconde. Dat is wel erg groot en dat zullen de coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg ook wel weten. Voor Haas staat Alpine, die in de training over een onrustige auto beschikte. Zowel Pierre Gasly als Esteban Ocon bevond zich op bijna twee seconden achter de snelle Ricciardo. Geen onverwachte, maar ook geen prettige start aan het seizoen voor de Franse renstal.