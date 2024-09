Samenvatting van de spannende F1-kwalificatie in Baku

Al in Q1 ging het mis voor titelkandidaat Lando Norris. De McLaren-coureur moest in de laatste minuten van het eerste gedeelte van de Formule 1-kwalificatie nog aanzetten, maar werd naar eigen zeggen gehinderd door een gele vlag. De Brit kreeg naar eigen zeggen een gele vlag te zien en moest daardoor van het gas. Voor hem rest nu een zeventiende plek op de grid voor de Grand Prix in Baku.

Ferrari kwam daarentegen goed voor de dag. Charles Leclerc was na zijn zege in Monza voorafgaand niet heel optimistisch, maar toch lukte het de Monegask om voor het vierde jaar op rij de pole te pakken. Carlos Sainz zat op P3 er niet ver vandaan. Oscar Piastri - waar dit weekend met de verhalen over teamorders veel over te doen is - greep de tweede plek en splitte zo de beide Ferraris. De Australiër start dus vanaf de voorste rij.

De naam die in het verhaal nog mist, is Max Verstappen. De Nederlander was eerder op de zaterdag nog sterk in de derde training, maar kon die lijn niet voortzetten. Uiteindelijk moest de coureur uit Limburg zich tevreden stellen met een zesde plek. Door dat resultaat is Sergio Pérez voor het eerst dit seizoen voor hem geëindigd in de kwalificatie. De Mexicaan doet het de afgelopen jaren goed in Baku en werd op zaterdag vierde. Ook George Russell was sneller dan Verstappen. De Brit zette zijn Mercedes op de vijfde plek.

Zondag om 13.00 uur Nederlandse tijd begint de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan.