Samenvatting van chaotische eerste vrije training F1 Baku

Op het 6,003 kilometer lange stratencircuit worden fouten snel afgestraft, iets wat Charles Leclerc en Franco Colapinto na de eerste vrije training kunnen beamen. Leclerc verremde zich in bocht 15 en knalde tegen de baanafzetting terwijl Colapinto in bocht 4 de achterkant kwijtraakte en de muur tegenkwam. Het resulteerde in onderbrekingen, wat ook al eerder in de sessie gebeurde door een scherp onderdeel op de baan in bocht 12.

Bovenaan waren er veel schommelingen in de tijdenlijst, maar het was uiteindelijk Max Verstappen die op de valreep de snelste was. Bij het vallen van de finishvlag was hij drie tienden sneller dan Lewis Hamilton en Sergio Pérez.