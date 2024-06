Samenvatting van de briljante F1-kwalificatie in Canada

De dreiging van regen die in de lucht hing zorgde ervoor dat de coureurs zo snel mogelijk het asfalt opzochten toen het licht op groen ging voor de Formule 1-kwalificatie in Canada. Aangezien de baan ook nog eens erg 'groen' was en steeds verbeterde, veranderde de slagvolgorde continu. Het zorgde voor een enorm spannende sessie, met een verrassende polesitter.

Het spektakel begon al in Q1. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat niemand veilig was om uitgeschakeld te worden, want de baan werd zo snel beter dat de laatste snelle ronde doorslaggevend zou zijn. De sessie liep voor Sergio Pérez uit op een drama. Twee weken na zijn vroegtijdige exit in Q1 in Monaco was het in Canada opnieuw niet goed genoeg voor een plek bij de beste vijftien. Hij moet de race van zondag vanaf een zestiende stek beginnen. Ook Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en Zhou Guanyu kregen het niet voor elkaar om door te stoten naar Q2.

Net als in Q1 was het in Q2 een drukte van belang. De baan bleef maar beter worden en met nog altijd de dreiging van regen in de lucht was het zaak om zo snel mogelijk een goede tijd neer te zetten. Het druppelde ook even, maar echt doorzetten deed het niet. Het pleit werd dus weer pas in de slotfase van de sessie beslist. Ook hier een grote verrassing, want beide Ferrari haalde voor het eerst sinds België 2021 met beide auto's Q3 niet. Charles Leclerc kwam niet verder dan P11, net een plaatsje voor teamgenoot Carlos Sainz. Voor Logan Sargeant, Kevin Magnussen en Pierre Gasly was Q2 eveneens het eindstation.

Aangezien de onderlinge verschillen in Q2 en Q1 klein waren, was het de verwachting dat in Q3 de strijd groot zou zijn. Het waren verrassend genoeg de Mercedessen die in de top-tien kwalificatie de toon zetten. George Russell was een klap sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton, maar na de eerste snelle rondes stonden zij op P1 en P2. Nadat Lando Norris in zijn laatste snelle ronde aanzette, nestelde hij zich er tussen. Max Verstappen kwam daarna over de streep en kwam nog heel dichtbij het storen van het Mercedes-feestje. Hij zette namelijk precies dezelfde tijd als Russell neer, maar omdat laatstgenoemde de tijd eerder noteerde, mag hij de race vanaf pole beginnen. Verstappen start zodoende vanaf de tweede stek, Norris werd derde. Oscar Piastri greep de vierde tijd, vlak voor de verrassende Daniel Ricciardo. Fernando Alonso valt net buiten de top-vijf met P6, maar hield wel Hamilton achter zich. De Brit begint de Grand Prix vanaf de zevende startplek. Yuki Tsunoda werd achtste, met een kleine drie tienden voor op nummer negen thuisrijder Lance Stroll. Alexander Albon completeert de top-tien.

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.