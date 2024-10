Samenvatting van bijzondere tweede vrije training F1 in Mexico

De Formule 1-teams wisten van tevoren al dat deze tweede vrije training als een soort onderbreking van het F1-weekend zou voelen. Deze vrije training was immers 'gereserveerd' voor de Pirelli-bandentest, waarbij de zachtste compounds voor het seizoen 2025 zouden worden getest. Het resulteerde in een vrije training met in principe weinig representatieve rondetijden, aangezien de teams door de ongemarkeerde bandensets niet wisten op welke van de drie zachtste compounds zij reden. Teams moesten daarbij een door Pirelli vastgelegd programma volgen, bestaande uit een kwalificatie- en racesimulatie. Alle teams moesten dezelfde hoeveelheid ronden met dezelfde hoeveelheid brandstof aan boord rijden.

Aangezien meerdere teams in VT1 een rookie de kans gaven om in te stappen, kregen de coureurs die pas in VT2 terugkeerden een set van de mediums tot hun beschikking om daar een halfuur lang mee te mogen testen. Uiteindelijk was Carlos Sainz de snelste, gevolgd door Oscar Piastri en Yuki Tsunoda. Wel kan dus een vraagteken geplaatst worden achter de representativiteit daarvan.

Waar ook vraagtekens achter geplaatst moeten worden, is de krachtbron van Max Verstappen. Na problemen in de eerste vrije training werd hij in VT2 opnieuw geplaagd door problemen. Zo meldde hij remproblemen in bocht 1 en hoorde hij opnieuw een vreemd geluid van de motor komen. Hij werd daarop naar binnen geroepen en na de rode vlag vanwege de gecrashte George Russell keerde Verstappen terug, maar alleen voor een outlap. Vanaf de pitmuur zag men in de data dat de problemen aanhielden. In de garage werd veel bodywork van de auto gehaald en het was einde sessie voor de Nederlander, die geen geweldige start van het weekend heeft beleefd.