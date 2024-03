De eerste Formule 1-dag in Jeddah heeft voor een paar verrassingen gezorgd. Fernando Alonso is de grootste verrassing, want hij noteerde in de tweede training de snelste tijd. Dat deed hij voor de sterke George Russell. Max Verstappen kon in de RB20 niet zo'n razendsnelle tijd noteren en kwam tot een derde plek.

Het duurde allemaal wat langer voordat de training in gang gezet werd. Een loszittende putdeksel in de pits zorgde ervoor dat er uitstel van tien minuten was. De FIA ontdekte dat een putdeksel wat los zat en controleerde daarna voor de zekerheid alle deksels. Nadat die checks waren uitgevoerd kon de training beginnen.

Vanaf meet af aan was het een drukte van belang op het circuit. Voor alle teams en coureurs was dit de enige echte kans om in een representatieve sessie de auto af te stellen, want ook in de race en de kwalificatie wordt er rond dit tijdstip gereden. Dat het druk was, leverde ook hier en daar grote problemen op. Een oplettende Logan Sargeant voorkwam dat hij hard op de in de weg rijdende Lewis Hamilton klapte. Het had een serieus drama kunnen worden, maar dat is dus voorkomen. Hamilton kende sowieso geen prettige training, want met nog een paar minuten op de klok begon de Mercedes-motor achterin de W15 ook te sputteren.

Nadat de coureurs aan de snelle rondes waren begonnen was het dus Fernando Alonso die de snelste tijd noteerde. De Spanjaard hield Russell op meer dan twee tienden achter zich, wat laat zien dat de Aston Martin in ieder geval over één ronde een geduchte tegenstander is. Max Verstappen moest het met een derde plek doen, op nog eens een tiende van Russell. Charles Leclerc werd vierde, voor Sergio Pérez en Lance Stroll. De Canadees kon de toptijd van zijn teamgenoot Alonso dus niet benaderen en gaf net iets meer dan een halve seconde toe.

Bij Alpine wordt de uitslag ongetwijfeld met een glimlach bekeken. Pierre Gasly liet een prima ronde zien en kwam tot een verrassende negende tijd. De Franse renstal stond in Bahrein nog stijf achteraan, dus dit moet een prettige afwisseling zijn.

Morgen om 14.30 uur Nederlandse tijd gaat de Formule 1 weer van start met de derde vrije training.