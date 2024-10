Samenvatting van de geweldige Formule 1-race van Mexico

De start van de Formule 1 Grand Prix van Mexico leverde direct een paar opvallende momenten op. Yuki Tsunoda crashte hard nadat hij wat werd afgeknepen in bocht 1. Alexander Albon was bij het incident betrokken en parkeerde zijn auto een paar meter verder. Carlos Sainz was ondertussen zijn koppositie kwijtgeraakt aan Max Verstappen.

Nadat de safety car ervoor zorgde dat de rommel van de auto's van Tsunoda en Albon opgeruimd konden worden, werd het veld onder leiding van Verstappen weer in gang getrokken. Sainz liet er al snel geen misverstand over verstaan dat hij de beste was zondag. Hij haalde de Nederlander in en pakte een voorsprong. Lando Norris wilde mee en probeerde langs Verstappen te geraken, maar dat lukte niet. Tot twee keer toe zelfs niet. Beide keren werden echter door de wedstrijdleiding afgestraft. De eerste vanwege forcing a driver of the track, de tweede voor leaving the track and gaining an advantage. Twintig seconden straf leverde dat voor Verstappen op.

Na het inlossen van de straf moest Verstappen zich een weg door het veld heen banen en dat stokte bij P6. Titelconcurrent Norris reed ondertussen solide op P3 en had zelfs de tweede stek in zicht. Charles Leclerc had die in handen, maar maakte een fout. Daardoor kon Norris naar P2. Dat gebeurde allemaal achter Sainz, die op dominante wijze de race won.

Volgend weekend staat de volgende race op het programma. Dan doet het F1-circus Brazilië aan.