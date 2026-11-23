Formule 1 GP van Las Vegas

Salarisgeschil vertraagt nieuwe Haas F1-deal van Ollie Bearman

Motorsport.com begrijpt dat financiële voorwaarden achter de vertraging zitten bij het bevestigen van Ollie Bearman voor 2027, waarbij Ferrari zijn optie op de Britse coureur al heeft gelicht

Roberto Chinchero

Gepubliceerd: 23 nov 2026, 09:52

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Ferrari-protégé Oliver Bearman is nog de enige coureur op de Formule 1-grid zonder contract voor 2027. Dat was een paar weken geleden nauwelijks voor te stellen, omdat zijn aanblijven bij Haas sinds afgelopen zomer als vanzelfsprekend werd gezien.

De aankondiging van Rafael Camara als teamgenoot van Bearman voor 2027, voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië, zou naar verwachting snel worden gevolgd door die van zijn Britse teamgenoot. In plaats daarvan bleef het stil, zo lang dat het inmiddels een gespreksonderwerp is geworden. Er kwamen zelfs geruchten op gang dat Bearman volgend jaar ergens anders zou rijden. De paradox is dat Bearman en Haas sterke redenen hebben om tot een akkoord te komen.

Bearman heeft uitgesloten dat hij in 2027 elders rijdt, terwijl al lang wordt verwacht dat Haas hem behoudt. Toch duren de onderhandelingen veel langer dan aanvankelijk voorzien.

De afgelopen weken werd gespeculeerd over de redenen voor de impasse. Een deel daarvan werd gelinkt aan de contractuele relatie tussen Bearman en Ferrari en aan de toekomstperspectieven van de 21-jarige Brit.

Volgens informatie van Motorsport.com zit het probleem dat de ondertekening ophoudt echter niet op de lange termijn voor de coureur, maar in de financiële voorwaarden van de deal met Haas.

Ferrari heeft de optie al gelicht waarmee het Bearman binnen het eigen opleidingsprogramma kan houden. Maranello heeft sinds zijn komst naar de Driver Academy in 2021 financiële middelen in de jonge Brit gestoken. Bearman transfervrij laten vertrekken zou daarom een grote verspilling van al die inspanningen zijn.

Rafael Camara will finish the 2026 season for Haas as he prepares for his full 2027 debut alongside Oliver Bearman.

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Bearman zou eind 2027 Ferrari kunnen verlaten als hij geen oproep heeft gekregen voor het fabrieksteam, maar dat scenario staat een verlenging bij Haas niet in de weg. Ook is het op korte termijn niet nodig om zijn relatie met Ferrari definitief vast te leggen, zeker omdat Lewis Hamilton in de nadagen van zijn loopbaan zit. De Scuderia heeft geen van de opties voor de langere termijn uitgesloten.

De directe onderhandelingen draaien daardoor om twee partijen: Haas en de entourage van Bearman. Het struikelblok is het salaris dat het Amerikaanse team biedt, een bedrag dat de coureur en zijn mensen niet vinden passen bij hun verwachtingen.

Dat heeft tot een langdurige impasse geleid, hoewel beide partijen weten dat er een akkoord moet komen. Aan de vooravond van de Grand Prix van Las Vegas maakte Bearman geen geheim van zijn teleurstelling over een situatie die nu al maanden voortsleept. “Er is niets nieuws te melden. Eerlijk gezegd ben ik behoorlijk teleurgesteld dat ik hier sta, bij de twintigste race van het seizoen, zonder getekend contract voor volgend jaar. Het is een vreemde situatie, maar we komen er wel.”

De Brit gaf toe dat de onzekerheid steeds lastiger wordt, zeker na een seizoen waarin hij naar eigen zeggen zijn waarde als kopman van het team heeft bewezen. Bearman sloot de mogelijkheid van een overstap naar een ander team in 2027 echter categorisch uit. Op de vraag of er zelfs maar de kleinste kans was dat hij elders zou rijden, nu er eigenlijk geen zitjes meer echt ter discussie staan, was zijn antwoord duidelijk: "Nee, nul kans."

Hij vervolgde: "Mijn doel voor 2027 is heel duidelijk. Ik denk dat we hier nog iets af te maken hebben. Als je verder naar de toekomst kijkt, ligt dat niet echt in mijn handen, laat ik het zo zeggen."

Bearman is open geweest over zijn ambitie om Maranello te halen, maar hij weet dat beslissingen over de toekomst van de Scuderia niet alleen afhangen van zijn prestaties.

"Natuurlijk sta ik onder contract bij Ferrari. Ferrari heeft mij deze geweldige kans gegeven om via hen voor het eerst de F1 in te stappen", zei hij. "Ik ben nog altijd Ferrari-junior en mijn ultieme droom is om voor Ferrari te racen. Om te beginnen is het het meest iconische team en het eerste team dat in mij geloofde toen ik nog een kind was.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Het is nog steeds mijn ultieme droom, maar het staat vast dat er richting de toekomst wat uitdagingen kunnen liggen. Dat valt niet te ontkennen, dat is heel duidelijk. Ik heb daar zelf niet echt veel over te zeggen. We moeten gewoon zien hoe de zaken zich in de loop van de tijd ontwikkelen."

De directe contractsituatie is eenvoudiger. Ferrari heeft zijn contractuele positie al verduidelijkt en is niet de partij die de bevestiging van Bearman ophoudt. De lopende onderhandelingen gaan alleen over de voorwaarden van de overeenkomst tussen de coureur en Haas. Volgens informatie van Motorsport.com wordt verwacht dat de kwestie voor het slotweekend in Abu Dhabi wordt opgelost, naar alle waarschijnlijkheid via een onvermijdelijk compromis op financieel vlak.

Dat maakt het voor Bearman niet minder frustrerend dat er eind november nog geen deal ligt. "Het voelt niet goed om hier met nog twee races te gaan zitten zonder dat alles geregeld is", zei hij. "Ook al weet ik dat we er zo goed als zijn, het feit blijft dat we er nog niet zijn. Eerlijk gezegd is er geen excuus om hier te zitten zonder getekend contract." Die opmerkingen laten zien hoeveel deze hele touwtrekkerij op de coureur heeft gewogen. Tenzij de onderhandelingen onverwacht stuklopen, wordt verwacht dat Bearman ook in 2027 bij Haas blijft. Samen met Camara vormt hij dan een van de jongste rijdersduo's op de grid.

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