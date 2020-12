Tech: Outer circuit Bahrein zorgde bij teams voor vraagtekens

De omschakeling van het reguliere gp-circuit in Bahrein naar de korte outer circuit leverde de teams vele hoofdbrekens op. In de nieuwe configuratie met veel minder bochten en drie rechte stukken werd het Bahrain International Circuit opeens een hogensnelheidscircuit.

Dat had een belangrijke invloed op de aërodynamische oplossingen die door elk team werden gebruikt, waarbij een balans moest worden gezocht tussen de snel en rechte eerste en derde sectoren en de bochtige tweede sector waarin meer downforce noodzakelijk was. Teams en coureurs gingen daarom tijdens de vrije trainingen met verschillende aerodynamische configuraties de baan op, waarbij de uitdagingen van elke sector nauwgezet werden geëvalueerd.

Zoals te zien is in de hoofdafbeelding hierboven, koos Racing Point in eerste instantie voor de lepelvormige achtervleugel omdat het hoopte dat deze configuratie (voor het laatst op Silverstone gebruikt) het beste compromis tussen downforce en drag zou bieden. Echter, nadat de concurrentie met lagere downforce-vleugels de baan op ging, besloot het team op zaterdag tijdens VT3 met de vleugel van Monza te testen.

Racing Point

Na dit experiment besloot Racing Point toch terug te gaan naar de eerste configuratie. Het team koppelde die vleugel aan de bijgewerkte wing end plates die sinds de Toscaanse GP werden gebruikt. Deze zijkant komt vrijwel geheel overeen met het ontwerp van Mercedes.

Racing Point was overigens niet het enige team dat uitgebreid de tijd nam om naar de verschillende downforce-opties te kijken.

Ferrari

Ferrari testte met beide coureurs verschillende downforce-niveau's. Hierboven rijdt Charles Leclerc met een lage downforce achtervleugel en een dubbele T-Wing, terwijl de voorvleugel een specificatie is die al een tijdje niet werd gebruikt.

Beide coureurs stapten vervolgens over naar een andere voorvleugel die de afgelopen races vaker werd gebruikt. Sebastian Vettel reed ook met een lepelvormige achtervleugel, zonder de T-wing.

McLaren

McLaren testte een meer conventionele lagere downforce achtervleugel (boven) tijdens de vrije training voordat ook dit team overschakelde naar de lepelvormige achtervleugel (onder).

Alfa Romeo

Ook Alfa Romeo speelde met de downforce op de achtervleugel. Kimi Raikkonen besloot echter al vrij snel voor de meer conventionele lay-out, zij het met veel hogere achtervleugelpijlers.

Deze configuratie hebben we vaker gezien het afgelopen seizoen en leveren een ander DRS-effect op.

De lepelvormige achtervleugel die Antonio Giovinazzi tijdens de vrije training uitprobeerde (maar later liet verwijderen) zorgt voor meer downforce.

Renault

Bij Renault rijdt men het hele seizoen al met minder downforce dan de rivalen. Ricciardo probeerde tijdens de trainingen of hij met een Monza-configuratie (met extreem weinig downforce) kon rijden. Merk ook op dat in deze configuratie (hier boven) de wing end plates veel eenvoudiger zijn. De andere optie voor Renault had wel hun reguliere end plates, maar was nog steeds een ontwerp met vrij lage downforce.

Mercedes

Ondertussen werd bij Mercedes de achtervleugel met dubbele staanders vervangen door de versie met één staander zoals op de auto van George Russell te zien was. Het is ook het vermelden waard dat Mercedes tijdens VT1 de auto van Bottas testte zonder DAS. Dit als voorbereiding op 2021, wanneer het systeem helemaal niet meer gebruikt mag worden.

Een ander belangrijk aspect waarmee werd getest was de hoeveelheid koeling die de auto krijgt. Die koeling heeft niet alleen invloed op de prestaties van de krachtbron, maar kan ook de aerodynamica van de auto beïnvloeden. Tijdens de vrije trainingen testte Mercedes verschillende koelconfiguraties. Het is duidelijk dat het team zijn ontwikkelingstokens volgend seizoen vooral op dit terrein zal aanwenden. De nieuwe krachtbron zou moeten worden voorzien van kleinere radiatoren waardoor het bodywork nog strakker kan worden.

Red Bull

Ook Red Bull blijft de RB16 steeds verder ontwikkelen, hoewel het er op leek dat de aanpassingen tijdens de vrije trainingen voor de Sakhir Grand Prix waarschijnlijk meer te maken hadden met 2021 dan dit jaar.

Beide coureurs probeerden een nieuwe achtervleugelconfiguratie uit met één in plaats van twee staanders. Deze verandering houdt verband met de verplaatsing van de wastegates naar de onderkant van de uitlaat. Voor de kwalificatie en race keerden zowel Max Verstappen als Alex Albon overigens terug naar de achtervleugel met de dubbele staanders.