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Formule 1 GP van Hongarije

Sainz: Williams moet inspiratie putten uit verbetering Aston Martin

Auto-upgrades hielpen Aston Martin voor het eerst in het F1-seizoen 2026 Q2 te bereiken tijdens de GP van Hongarije

Ed Hardy Stuart Codling
Gepubliceerd:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz vindt dat Williams inspiratie moet putten uit de ommekeer van Aston Martin in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije, omdat die laat zien wat er mogelijk is voor zijn worstelende Formule 1-team.

Sainz werd 18e op de Hungaroring, met teamgenoot Alex Albon op de 19e plaats, wat de vijfde opeenvolgende keer betekende dat Williams minstens één coureur al in Q1 zag uitvallen.

Hoewel beiden zich kwalificeerden voor Lance Stroll op de 20e plaats, was de zaterdag positiever voor diens Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso, die met de 16e plaats voor het eerst in 2026 Q2 haalde.

Dat kwam na de eerste grote upgrade van Aston Martin van het seizoen, met een radicaal ander chassis - een motorupdate volgt daarna in Zandvoort - om het team een broodnodige impuls te geven.

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Dat komt doordat het team uit Silverstone tot nu toe met afstand het langzaamste team in de F1 was, ongeveer twee seconden van het tempo af, maar de upgrade in Hongarije liet zien hoe snel situaties kunnen veranderen.

Daarom heeft Sainz er bij Williams op aangedrongen om hiervan nota te nemen in aanloop naar geplande updates voor Baku in september, waarvan teambaas James Vowles eerder beweerde dat het “bijna een volledig nieuwe auto” zou zijn.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Als team moeten we het op een positieve manier bekijken, en ik wil dat iedereen er positief over is in plaats van bang,” zei Sainz, die sinds Canada vijf races geleden geen punt meer heeft gescoord.

“Voor mij bewijst het vooral dat wanneer je begrijpt wat je beperkingen zijn en je een ander Formule 1-team met vergelijkbare faciliteiten als jij zo'n grote ommekeer ziet maken en binnen zes maanden zoveel punten downforce aan de auto ziet toevoegen, de moed er voor ons is om aan hen en aan onszelf te bewijzen dat wij hetzelfde kunnen doen.

“En als we niet hetzelfde doen, waarom? Waarom hebben we die capaciteit niet? Dus voor mij is het belangrijk om vooruitkijkend te laten zien dat wij ook de capaciteit kunnen hebben om een ommekeer te maken zoals een ander team uit het middenveld zojuist voor onze ogen heeft gedaan.

“Aston ging dus van minder downforce, een slechter chassis dan wij in Spa, naar op dit moment de beste downforce in het middenveld.

“Dus het ligt aan ons om de oplossing te vinden om downforce toe te voegen en de evolutie te vinden. Dus ik zie het positief, in de zin dat het team daarnaar zou moeten kijken en zeggen: ja, het is mogelijk als je de dingen goed doet.”

Maar updates efficiënt brengen is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral omdat Williams eerder moeite had met de productie van zijn auto voor 2026, waardoor het de shakedown in Barcelona moest overslaan.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Daarom denkt Sainz dat “we nog moeten zien” hoeveel impact de upgrades in Azerbeidzjan zullen hebben, waarmee Williams hoopt het gewichtsprobleem van zijn FW48 en de algemene performance van de auto aan te pakken.

Albon is echter niet zo positief, want hij zei: “Ik weet niet wat voor upgrade die Aston had, daar kan ik alleen maar van dromen, wij kunnen alleen maar dromen van zo'n upgrade.

“Alle krediet aan hen. We zullen in sommige races met hen vechten puur vanwege de snelheid op het rechte stuk, maar ik kan je zeggen dat ze in de bochten aanzienlijk sneller zijn dan wij.

“Het is een eyeopener, ook omdat ik denk dat wij weten wat onze Baku-upgrade is, en dat is dit niet, dus we hebben werk te doen.”

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