Charles Leclerc en Carlos Sainz kwalificeerden zich achter Max Verstappen en Sergio Perez als derde en vierde voor de seizoensouverture, maar hadden in de race duidelijk niet de snelheid om de Red Bull-coureurs te kunnen bedreigen. Eerstgenoemde koerste af op de derde plaats tot hij getroffen werd door een technisch probleem en zijn SF-23 aan de kant moest zetten. Sainz schoof door de DNF van zijn teamgenoot op naar P3, maar bleek kort daarna niet opgewassen tegen Fernando Alonso in de Aston Martin en kwam zodoende slechts als vierde over de eindstreep.

“Het was een zwaar eerste weekend voor het team”, erkent Sainz tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië, die komend weekend wordt verreden in Jeddah. “Maar over het geheel genomen hebben we gedaan wat we konden. De straf die Charles hier moet incasseren, is natuurlijk niet ideaal. Maar het was nog maar de eerste race. Als het seizoen 2022 ons iets geleerd heeft, is dat het niet gaat om hoe je het jaar begint maar om hoe je het jaar eindigt. We moeten nu proberen om de auto zoveel mogelijk te verbeteren en de weg omhoog zien te vinden.”

“We maken ons enigszins zorgen”, geeft de enkelvoudig Grand Prix-winnaar toe. “Om voor de tweede race een gridstraf op te lopen is niet hoe je het nieuwe seizoen hoopt te beginnen. Natuurlijk zijn we er niet blij mee dat er tijdens het eerste weekend een batterij en een ECU kapot zijn gegaan. Maar het is voor het eerst in zeer lange tijd dat dit probleem zich heeft voorgedaan en het heeft ons verrast, maar we zijn hard bezig om het te verhelpen en ik ben ervan overtuigd dat we dat klusje op korte termijn geklaard hebben. Het is een nare situatie, maar we kunnen alleen maar vooruit kijken, het proberen te verbeteren en ervoor zorgen dat we dit weekend competitiever kunnen zijn.”

In Bahrein greep Ferrari dus naast een podiumplaats. Gevraagd of er komend weekend wel een plek op het ereschavot in zit voor de Scuderia, antwoordt Sainz: “Ik mag graag denken van wel. Deze baan is heel anders dan die in Bahrein. Het asfalt, het karakter van het circuit en de vleugelstanden waarmee we rijden, alles is hier anders. Ik heb zo’n voorgevoel dat we hier iets competitiever zullen zijn. Of het genoeg zal zijn om de Red Bulls te verslaan? Dat zal extreem moeilijk worden, gezien hoe sterk ze waren in Bahrein. Maar ik ben in elk eval optimistisch dat we dit weekend weer op het podium kunnen komen.”

Destabiliseren

Ferrari kreeg er na de Grand Prix van Bahrein behoorlijk van langs in de Italiaanse media. Op de vraag van Motorsport.com hoe de sfeer momenteel is in het team, laat Sainz weten: “Het is een stuk beter dan je afgaande op de berichtgeving zou denken. Als je kijkt naar alles wat er in de afgelopen dagen gezegd en geschreven is, dan ziet het er allemaal niet zo geweldig uit. Maar ik kan je verzekeren dat we heel scherp hebben wat we moeten verbeteren, hoe we het moeten verbeteren en wat onze doelen moeten zijn voor de korte, middellange en lange termijn.”

“Het verbaast me eigenlijk nogal dat er mensen thuis zijn die het team proberen te destabiliseren”, vervolgt de coureur uit Madrid, die aan zijn derde seizoen bij Ferrari bezig is. “Sommigen spreken van een crisis, maar we hebben nog maar één race gehad. Het is onmogelijk om de prestaties van het team te beoordelen op basis van slechts één race. Verder zijn we de eersten om toe te geven dat de eerste race niet goed verlopen is. Wij balen daar zelf nog wel het meest van en doen ons best om te verbeteren. Ik ben er zelf redelijk kalm onder en zie dat alle anderen in het team ook toegewijd en gefocust zijn en een duidelijk doel voor ogen hebben.”

