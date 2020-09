Sainz schittert met derde startplek Monza: "Nam veel risico"

Sainz zat er de hele dag al goed bij, samen met Racing Point-man Sergio Perez en de Red Bull van Max Verstappen, maar gooide in Q3 bijna een goed resultaat weg door over de limiet te gaan. In de Lesmo-bochten ging de Madrileen bijna van de baan en verderop ging hij in de Ascari-chicane bijna verkeerd. "Tijdens mijn laatste ronde verprutste ik het bijna", legde hij geagiteerd uit. "Ik had een groot moment in de eerste Lesmo en was de wagen bijna kwijt. Ik tril nog een beetje na omdat ik me in de Parabolica en de Ascari echt moest concentreren. Ik had een paar sterke laatste bochten nodig en ben er echt voor gegaan. Ik heb veel risico genomen en dook laat in de Ascari. Toen dacht ik: 'Woah, dat was veel te laat'."

Weinigen hadden verwacht dat McLaren in Italië het snelste team zou zijn na Mercedes, maar teambaas Andreas Seidl stelde in Barcelona al dat hij benieuwd was naar de prestaties van het team op de snellere circuits van Spa en Monza, aangezien tragere bochten een zwakke plek zijn van het team uit Woking. In Spa was de formatie niet per se meer competitief, maar het aerodynamische pakket met extreem weinig downforce en luchtweerstand voor Monza lijkt wel een schot in de roos. "Ik kan het niet helemaal verklaren, we waren gewoon snel vandaag", aldus Sainz, die zijn teamgenoot Lando Norris (P6) versloeg. "Ik voelde al in Q1 dat we de besten waren in het middenveld en dat ik gewoon een goede ronde aan elkaar moest knopen. Ons pakket met weinig downforce betaalt zich uit. Hier in Monza hebben we bovendien een sterke wagen bij het remmen, wat helpt voor de Parabolica en Ascari."

"Het is goed om te zien dat we een wagen hebben die goed werkt op allerlei circuits", voegde teambaas Seidl toe. "Onafhankelijk van de downforceniveaus hebben we een auto die altijd goed genoeg is voor Q3. Dat is een goed teken en toont dat we een goede basis hebben gelegd. Als alles normaal verloopt wordt het zondag moeilijk om Max Verstappen achter ons te houden, maar ik denk dat het een goede strijd wordt met Racing Point en Renault."

