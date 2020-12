Sainz prijst McLaren F1-maatje Norris: 'Veel van hem geleerd'

Sainz en Norris waren twee jaar lang teamcollega's bij McLaren. Norris debuteerde vorig jaar bij McLaren in de Formule 1 en maakt meteen een uitstekende indruk bij het steeds beter presterende team uit Woking. De onervaren Norris kon het tempo van de meer ervaren Sainz vaak volgen en beide rijders pakten al een podium voor hun team.

Sainz, die al sinds 2015 meedraait in de Formule 1, zegt dat hij veel van Norris heeft kunnen leren, onder meer door de data van de jonge Brit te bestuderen. "Hij is een uitstekende rijder", vertelde Sainz. "Elke keer als ik de kans heb om zijn data te bekijken doe ik dat en dan leer ik steeds dingen die ik zelf kan proberen om beter te worden als rijder. Hij heeft altijd iets wat ik niet doe, en dan probeer ik dan ook. En dat maakt me een betere coureur. Ik denk dat ik blij mag zijn dat ik hem als teamgenoot heb gehad, want dat heeft me ook progressie doen boeken."

De samenwerking tussen Sainz en Norris, die vriendelijk met elkaar omgaan maar elkaar ook proberen te pushen, is volgens de Madrileen een belangrijke factor in de vooruitgang die McLaren de voorbije 18 maanden heeft gemaakt. Ondertussen maakt McLaren nog een serieuze kans op de derde plaats bij de constructeurs. Voor Sainz en Norris is de situatie oderling iets minder spannend: Sainz heeft een voorsprong van tien punten op Norris (97 om 87 punten). Wel kunnen ze beiden door een goede prestatie in Abu Dhabi nog een plaatsje stijgen in het klassement, maar daar is de Spanjaard niet echt mee bezig. "Het team komt op de eerste plaats."

Norris complimenteus over Sainz

Ook Norris kijkt terug op een prima samenwerking: als nieuweling kon natuurlijk veel opsteken van de meer ervaren Sainz. "We hebben veel respect voor elkaar", vertelt hij. "Van mijn kant heb ik veel van Carlos geleerd in mijn eerste twee jaar in de Formule 1, dingen die je bijvoorbeeld beter niet kunt doen. Vaak hebben die lessen me in staat gesteld om mijn werk beter te doen. Het is ook leuk geweest, en ik heb veel geleerd. Ik respecteer alles waarmee hij me heeft kunnen helpen en alles wat we samen hebben kunnen bereiken. We zullen met elkaar hard blijven strijden en het team aan die derde plaats bij de constructeurs te helpen."