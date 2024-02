Sainz "niet teleurgesteld" over keuze van Ferrari voor Hamilton

De spectaculaire transfer van Lewis Hamilton, die sinds 2013 bij Mercedes rijdt en daar zes wereldtitels behaalde, kwam hard aan bij Carlos Sainz die dit jaar aan zijn vierde seizoen bij Ferrari begint en er tot dusverre twee Grands Prix won. In een eerste reactie hield de Spanjaard zich redelijk op de vlakte. “We hebben nog een lang seizoen te gaan. Zoals altijd zal ik alles geven, voor het team en de fans.”

Maar tijdens een kart-evenement deze week in Italië was Sainz wat uitgesprokener. Hij zei dat de huidige situatie bij Ferrari niet ideaal was, maar gaf ook aan dat het geen invloed zou hebben op zijn focus voor komend seizoen. "Het is zeker niet het beste gevoel om het seizoen mee te beginnen", aldus Sainz tegen Sky Italia. "Maar op het moment dat ik in Bahrein m’n helm opzet en de baan op ga, is de enige sensatie die ik zal voelen het verlangen om steeds sneller te gaan - en te streven naar de winst in het wereldkampioenschap."

Sainz maakte eind 2020 de overstap van McLaren naar Ferrari. Indertijd noemde hij de kans om voor de legendarische renstal te rijden “een unieke ervaring.” Gevraagd naar hoe hij zich nu voelt, zei Sainz: "Het gaat goed, maak je geen zorgen. Ik ben niet teleurgesteld. Ik ken Ferrari van binnenuit en ik had al een aantal dingen gehoord. Ik heb me samen met het team kunnen voorbereiden op veranderingen die er aan zitten te komen."

Waar Sainz volgend jaar onderdak vindt, is nog niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk sluit hij aan bij Stake F1, het Sauber-team dat vanaf 2026 verder zal gaan als het fabrieksteam van Audi. De link met Audi is gezien de banden van zijn vader met de Duitsers een logische, maar Sainz wil nog niet op de zaken vooruit lopen. "Zoals ik al zei: ik wil nergens anders aan denken dan aan wat me dit seizoen te wachten staat met Ferrari. We weten dat we een heel belangrijk seizoen voor de boeg hebben. Dit wordt mijn laatste jaar bij Ferrari, dus ik wil het zo goed mogelijk doen."

Echt zorgen over zijn toekomst na Ferrari heeft Sainz niet. "Ik ben me ervan bewust wat ik als coureur waard ben en daarom kan ik de toekomst rustig tegemoet zien. Er zullen zeker goede dingen op m’n pad komen, maar voor nu is het mijn doel om het beste van mezelf te geven bij Ferrari. In 2024 word ik 30, maar ik voel me jonger en gemotiveerder dan ooit."