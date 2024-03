Max Verstappen was afgelopen weekend op het Bahrain International Circuit ongenaakbaar en ook de tweede plaats (die naar Sergio Pérez ging) was nog wat te hoog gegrepen, maar Carlos Sainz kon prima leven met de derde plaats en zijn eerste podium sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten van vorig jaar. De achterstand van Sainz op Verstappen bedroeg op de finishlijn in Sakhir weliswaar 25 seconden, maar dat was al beduidend minder dan het verschil van 48 seconden tijdens de GP van Bahrein een jaar geleden. Ferrari had destijds een bolide die over één ronde megasnel was, maar die tijdens race-afstanden vooral last had van problemen in het bandenmanagement en waarmee Sainz en teamgenoot Charles Leclerc alleen maar in de verdediging werden gedrukt.

Sainz is blij dat hij nu eindelijk een auto heeft waarmee hij kan aanvallen. "Het is een beetje een opluchting, want de laatste race waarin ik kon aanvallen was in Oostenrijk en dan hebben we het over dertien, veertien races geleden", zei Sainz na afloop van de race in Bahrein. "De rest van de races vorig jaar moesten we gewoon gecontroleerd rijden, in de spiegels kijken, het tempo in de gaten houden. Er waren heel weinig mogelijkheden om mensen in te halen."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, gevecht tussen vonken Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Nu is dat anders, merkte Sainz al na één race. "Ik houd van racen. Van inhalen, agressief zijn, aanvallen. En met de auto van vorig jaar was dat gewoon onmogelijk. Ik weet nog dat ik bij de introductie van de [huidige] auto zei dat ik wilde dat we dit jaar een auto hadden waarmee we konden racen en konden aanvallen zonder ons zorgen te maken over de banden. En dat is precies wat we nu hebben. Ik kon aanvallen en een goed tempo afwerken. Ik heb er erg van genoten."

Hoewel Bahrein zo op het oog bevestigde dat Red Bull met de RB20 opnieuw een rappe auto heeft afgeleverd, hoopt Sainz dat die snelheid enigszins vertekend is en vooral lag aan de baankarakteristiek die Red Bull nu eenmaal gunstig gezind is. "Het was duidelijk te zien dat Red Bull in Bahrein in het voordeel was", vond de Spanjaard. "Ik vind het interessant hoe ze de zachte band langer in leven kunnen houden dan de rest, hoe ze de neiging hebben om wat minder oververhit te raken. Misschien maakt dat de auto ook niet zo competitief in de kwalificatie en zo goed in de race op een circuit als Bahrein."