Sainz maakt zich kwaad om vertrek Perez: 'Hij verdient te blijven'

Perez draait al lang mee in de Formule 1 en behaalde tot nu toe acht podiums, hoewel hij meestal bij middenmoters moest rijden. De 30-jarige Mexicaan wordt in de paddock hoog ingeschat, maar toch moest hij bij Racing Point plaatsmaken voor de van Ferrari overkomende Vettel. De teamgenoot van Perez, Lance Stroll, is namelijk de zoon van de eigenaar en zit dus gebeiteld.

Verschillende concurrenten van Perez vinden het sneu dat de Mexicaan moet vertrekken en op zoek moet naar een nieuw stoeltje. Voor 2021 lijken achterhoedeteams Alfa Romeo en Haas de voornaamste opties, aangezien alle goede zitjes al ingenomen zijn. "Wat er met Checo is gebeurd toont aan dat in de F1 niet alles om je prestaties draait”, is Sainz recht door zee. “Puur op basis van prestaties is er geen enkele reden waarom hij Racing Point zou moeten verlaten, of zij hem niet met hem verder zouden willen. Er spelen ook andere belangen in de Formule 1 en ik vind zijn vertrek jammer, omdat hij het team erg heeft vertrouwd en het heeft gered van het faillissement. Nu ze eindelijk een goede wagen hebben wil het team niet meer met hem verder. Daar kan ik me een beetje kwaad om maken, omdat ik een goede band met hem heb en hem respecteer. Soms zit deze sport zo in elkaar. Ik hoop dat hij een goed zitje vindt dat hem weet te motiveren."

Ook Renault-rijder Daniel Ricciardo schat Perez naar waarde en hoopt hem volgend jaar terug te zien. “Hij is zeker een zitje waard om het zacht uit te drukken. Als tegenstander schat ik hem hoog in en als persoon kan ik goed met hem opschieten. Ik zag hem zondag [in Monza] nog en had dus wel een idee dat die aankondiging er zat aan te komen. Het is natuurlijk al vrij laat, maar ik denk dat hij nog tijd heeft. Er zijn natuurlijk wel minder zitjes beschikbaar. Maar ik hoop voor hem dat hij een stoeltje vindt. Hij is nog altijd jong, hij is een jaar jonger dan ik! Ik hoop zeker dat we hem in 2021 op de startgrid zien.”

Renault-teamgenoot Esteban Ocon treedt Ricciardo bij. “Het is een moeilijke situatie voor Checo, maar hij verdient een zitje in de F1. Hij staat er altijd en scoort regelmatig. Hij is heel vaardig en snel, dus ik hoop dat hij in de F1 kan blijven."