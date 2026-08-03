Sainz en Albon erkennen dat Williams 2026-doelen waarschijnlijk niet haalt ondanks herstelplan
Williams-coureurs Carlos Sainz en Alex Albon spreken openhartig over de worstelingen van de Grove-formatie in 2026
Williams-coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben een beoordeling gegeven van het slopende Formule 1-seizoen 2026 tot nu toe van de renstal uit Grove, waarbij ze onthulden dat er weliswaar een herstelplan in gang is gezet, maar dat het team zijn doelstellingen in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk niet zal halen.
Tijdens de Team Torque-podcast van Williams voorafgaand aan de zomerstop blikten Albon en Sainz terug op een uitdagende eerste seizoenshelft. De nieuwe golf aan reglementen is een harde realitycheck gebleken voor Williams, dat moeite heeft gehad om de vorm te evenaren die het in 2025 liet zien.
"Hoe zwaar deze eerste helft ook is geweest, zoals iedereen heeft gezien, geloof ik wel dat we nu goed werk verrichten," legde Sainz uit. "De laatste twee, drie weken zijn beter geweest voor het team. Ik denk dat de zomerstop goed zal zijn."
De Spaanse coureur bevestigde dat er constructieve gesprekken gaande waren over zowel de auto van dit jaar als die van volgend jaar.
"Er zijn enkele goede, interessante ideeën geweest met betrekking tot de auto van dit jaar en die van volgend jaar, en ik ben iets optimistischer," voegde Sainz toe. "Ik zeg niet dat we in de tweede helft op het niveau zullen zijn waarop we willen zijn. Duidelijk niet. Maar er zijn in elk geval ideeën en er is een denkproces achter de schermen."
Albon sloot zich aan bij de gevoelens van zijn teamgenoot en benadrukte dat Williams er volledig op gefocust is om ervoor te zorgen dat de moeilijkheden die het dit seizoen is tegengekomen niet worden meegenomen naar de toekomst.
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Er is in elk geval duidelijke actie. Er ligt een plan," stelde Albon. "Zelfs de week ervoor: voor ons is het een pauze van drie weken, maar voor het team is het een pauze van twee weken, omdat er na Hongarije nog een week wordt gewerkt. Er is veel werk, veel dataverzameling die plaatsvindt vóór de shutdown."
Hij voegde eraan toe: "Ik denk dat we tegen de week van de race in Zandvoort veel nieuwe data zullen hebben, nieuwe dingen om over te praten, nieuwe gespreksonderwerpen voor de auto van dit jaar. Er is een echte intensiteit, een echte focus om ervoor te zorgen dat we dit jaar niet nog eens herhalen."
Bij het ingaan van de zomerstop staat Williams negende in het constructeurskampioenschap met 11 punten.
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