Sainz: 'Competitiviteit tussen Verstappen en mij was natuurlijk'

Bij McLaren reden dit jaar twee andere coureurs dan in 2018. Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne hebben beide de Formule 1 verlaten, Carlos Sainz en rookie Lando Norris zijn daarvoor in de plaats gekomen. Samen vormen ze de jongste bezetting op de grid en die jeugdigheid is ook buiten de baan goed te merken. Er worden onderling veel grappen gemaakt en dat komt volgens Sainz de sfeer ten goede. "Het is best een leuke verrassing om iemand te vinden zoals Lando, waar ik erg goed mee kan opschieten. We zijn super competitief op de baan en tijdens de bijeenkomst met de engineers voor de kwalificatie grappen we wie er sneller was in welke bocht. We zeggen dan dingen als: 'Ik ga hier vanaf nu sneller, dus maak je geen zorgen.' Het is een gezonde competitiviteit, ook omdat we niet voor P1 of P2 vechten. Ik weet zeker dat het team deze stabiliteit waardeert."

Eerder reed Sainz met Nico Hülkenberg voor Renault. De Duitser is volgend jaar niet meer op de grid te vinden, maar had altijd een prima band met zijn oud-teamgenoot. Daarvoor reed Sainz nog bij Toro Rosso met Verstappen als teamgenoot. Over die periode gaan veel verhalen dat de coureurs niet met elkaar konden opschieten door de rivaliteit binnen het team. Sainz ontkent dat echter. "Met Max was het... Om eerlijk te zijn is hij nu een van de jongens waar ik buiten de paddock het meest mee omga", aldus Sainz, die wel een reden heeft waarom deze verhalen de ronde doen. "We waren super competitief en in je rookiejaar, dat heel belangrijk is, krijg je dat al snel. Er zijn dan altijd momenten van spanning binnen een F1-team, maar dat is normaal bij twee snelle coureurs. Het betekent niet dat het zo bleef wanneer die momenten voorbij waren en we het circuit weer af waren. We hadden ook veel lol samen en genoten ervan."

Volgens de 25-jarige coureur, die in Brazilië dit jaar voor het eerst in zijn F1-carrière het podium bereikte, was die onderlinge concurrentie extra fel doordat ze bij Toro Rosso zaten. "Misschien waren er momenten in het jaar dat we iets te ver gingen, maar het team was ook een beetje verdeeld door die strijdlustigheid van Max en mij. Het team was er toen eigenlijk ook voor dat soort gevechten. We werden er geplaatst om te bewijzen wie er beter was. Als je twee coureurs tegen elkaar laat vechten, dan is het vanzelfsprekend dat de sfeer iets anders wordt. Soms is dat goed, want het vormt je als racer, maar kan ook die extra competitiviteit creëren."

Met medewerking van Oleg Karpov