Sainz: "Asfaltstroken nemen gevoel van risico Spa weg"

Spa-Francorchamps maakt zich klaar voor de terugkeer van snelheidsmotoren en heeft daardoor een aantal uitloopstroken geasfalteerd. Omdat rijders die van de baan gaan daar in een aantal bochten niet voor worden bestraft, denkt Sainz dat rijders nu meer risico nemen en een deel van het rijplezier wordt weggenomen.

“Ik vind dat Spa het grind en gras naast de kerbs een beetje mist”, stelde Sainz vorig weekend. “Nu hebben we te veel [asfalt]. De veiligheid is natuurlijk de eerste prioriteit, maar ik denk dat we een compromis kunnen vinden met asfaltstroken. De combinatie van de tweede sector en Eau Rouge zijn ongelooflijk, maar ik denk dat er nog werk aan de winkel is om de rijders meer te bestraffen als ze van de baan gaan. Als er asfalt ligt, dan heb je geen schrik meer als je te veel pusht. Ik mis het gravel en het gras. Dat is iets wat we met de FIA al hebben besproken, hoe we rijders tenminste het gevoel kunnen geven dat er meer risico ligt in een snelle bocht als bocht 13 [Pouhon]."

FIA-wedstrijdleider Michael Masi geeft toe dat Spa nu meer vergevingsgezind is als rijders in de fout gaan, maar wijst erop dat de regels over het respecteren van de track limits de rijders nu in bedwang moet houden. “Het is geen geheim dat Spa werkt aan een licentie van de FIA om de motoren terug te halen”, aldus Masi. “Kunstgras hoort daar niet bij. Daarom werd het weggehaald. Ja, het circuit is daardoor op bepaalde plekken wat meer vergevingsgezind geworden. Maar als we de track limits bekijken, dan hebben we andere middelen die we kunnen gebruiken. Track limits worden met timing loops in de gaten gehouden, samen met camerabeelden.”

Dit weekend trekken de Formule 1, F2 en F3 naar Monza, waar F3-rijder Alex Peroni vorig jaar zijn rug brak toen hij over de zogeheten broodjes of sausage kerbs in de hekken werd gelanceerd. Er was na afloop veel heisa rond het gebruik van die kerbs, maar Masi stelt dat ze dit weekend gewoon weer gebruikt zullen worden, al zij het niet in de Parabolica-bocht waar Peroni wijd ging. “We kijken altijd wat er qua veiligheid geleerd en verbeterd kan worden aan een circuit. Wat Monza betreft zijn er nog altijd een aantal sausage kerbs aanwezig. Er zijn enkele alternatieve ingrepen voor de baanlimieten, waaronder timing loops in de Parabolica in de laatste bocht. We zullen zien hoe dat werkt. Er is geen perfecte oplossing voor alles, maar er is telkens een gepaste maatregel voor iedere plek."

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper