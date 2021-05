Mayländer verklaart waarom politie safety car tegenhield in Monaco

Voorafgaand aan een raceweekend rijdt Mayländer altijd een aantal ronden over het organiserende circuit, onder meer om de radiosystemen aan boord van de safety car te testen. Dat was op de woensdag in Monaco niet anders. Het circuit is die dag echter nog toegankelijk voor publiek en dat leidde tot een bijzonder voorval, waarbij Mayländer en zijn dienstwagen van dit weekend, de Aston Martin Vantage, staande werden gehouden door een lokale politieagent.

Tegenover ServusTV verklaarde Mayländer waarom de agent hem langs de kant van de weg zette. “Je hebt hier [in Monaco] geen test op het circuit op woensdag, dus we doen hier alleen een check van de radio”, vertelde de Duitser. “De voertuigen hebben ook geen kentekenplaten. Daarom wees een overijverige agent ons erop dat we terug moesten keren naar de pits.” Daarvoor kreeg de safety car een kleine escorte van de politieman. “Het was dus niets ernstigs en zoiets is normaal in Monaco. Later bood een collega opnieuw zijn excuses aan.”

De F1 deelde woensdag via Instagram al beelden van de safety car tijdens zijn ronde door het verkeer in Monaco. In de video was duidelijk te zien dat Mayländer zich netjes aan de verkeersregels houdt, zoals de bestuurder van een safety car hoort te doen.