Bernd Mayländer is al sinds 2000 de vaste bestuurder van de Formule 1-safety car. De Duitser komt de baan op zodra de wedstrijdleiding het niet veilig genoeg acht om de F1-coureurs zelf de snelheid te laten inschatten. Vaak wordt door coureurs via de boordradio geklaagd over de snelheid van de safety car. Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn vaak ontevreden over het tempo, aangezien dit weer veel invloed heeft op de temperatuur van de banden. Mayländer is zich op dat moment niet bewust van die berichten, simpelweg omdat hij die niet hoort.

"En dat is maar goed is ook. Anders moet ik ze vertellen dat de opdracht om trager te rijden van de wedstrijdleiding zelf komt", lacht de 52-jarige Duitser in de podcast F1 Nation. "De wedstrijdleiding heeft het complete overzicht van wat er op de baan gebeurt: wat voor ongeluk is het, waar is het gebeurd, ligt er grind op de baan en is de baan geblokkeerd? De coureurs zijn daar dan totaal niet mee bezig. Zij focussen zich op wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld de banden op de juiste temperatuur en druk houden voor de herstart. Dat is het enige waar een coureur dan aan denkt. Ze zijn niet bezig met of de baan geblokkeerd is. Ik krijg die informatie wel en krijg de opdracht om langzamer te rijden. Ze zeggen bijvoorbeeld: 'We hebben meer tijd nodig om de baan schoon te maken en willen niet voor vijf of zes ronden gaan, maar voor drie. Daarom moet het trager.' Veiligheid staat altijd voorop."

De safety car-bestuurder snapt wel waar de opmerkingen van de coureurs vandaan komen. Volgens Mayländer is het verschil met bijvoorbeeld zijn Mercedes-AMG GT Black Series gigantisch. "Als ik op een recht stuk rijd, zoals in Baku een aantal weken geleden, dan klok ik 280 kilometer per uur. Op dat moment zijn de F1-auto's achter mij nog steeds aan het zigzaggen om de banden op temperatuur te houden. Als ik ga bewegen, dan ben ik er niet meer. De snelheid van F1 is ongelofelijk. Als ik vol gas ga in de GT Black Series, dan is een F1-auto over een kilometer nog steeds zo'n acht tot tien seconden sneller. Dat is echt niet normaal."

Sinds het F1-seizoen 2021 maakt de koningsklasse gebruik van een Mercedes-AMG GT en een Aston Martin Vantage, die elk Grand Prix-weekend worden afgewisseld. Mayländer zelf is geen onaardige coureur. De Duitser won in 2000 de 24 uur van Le Mans in een Porsche 911 GT3-R, daarna was hij nog actief in de DTM. In 2004 zette hij een punt achter zijn loopbaan als coureur.